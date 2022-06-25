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    • 25.06.2022 11:34
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    • 25.06.2022 11:37
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    MSB açıkladı: 7 terörist daha etkisiz hale getirildi! "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli"

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    Ne Suriye Ne ırak! 7’si daha cehenneme

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



    Yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Ne Suriye Ne ırak! 7'si daha cehenneme

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    Haberler Güncel MSB açıkladı: 7 terörist daha etkisiz hale getirildi! "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli"
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