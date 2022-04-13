Mercedes uyarmış İBB dikkate almamış! CHP yandaşı Özgür Karabatak'a ihale vatandaşı yolda bıraktı

İstanbullular, hemen her gün arızalanan ve yolda kalan otobüsler yüzünden yollarda perişan olurken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin otobüslerin ilgili parçalarının değişmemesi durumunda yolda kalacağı uyarısını görmezden geldiği ortaya çıktı.
MERCEDES İHALEDEN 41 GÜN ÖNCE İBB'Yİ UYARMIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Denetim Raporu'nda, İETT otobüslerinin bakım ve onarımına ilişkin yazışmalar yer aldı. Raporda; ihaleye katılan Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin ihaleden 41 gün önce teknik şartnameye, otobüslerde yapılması zorunlu olan konuların eklenmesini istediği, aksi durumda otobüslerin yolda kalma riski olduğunu resmi yazıyla İBB'ye bildirdiği ancak İBB'nin bu uyarıyı dikkate almadığına dikkat çekiliyor.
"OTOBÜSLER YOLCU İÇİN RİSKLİ HALDEDİR"
Rapora göre Mercedes, ihaleden önce teknik şartnamede yıpranmış olan otobüslere yapılması gerekenlerin de yer alması gerektiğini belirtmesine rağmen İBB bu uyarıları dikkate almamış.
Mercedes-Benz Türk A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni şu şekilde uyarmış: "Yıllardır onarım ve kısmi değişimlerle yıpranmış ilgili kapsamların daha uzun süre kısmi/geçici onarım ve değişimi ile önümüzdeki yıllarda devam etmesi yol/yolcu/sürücü emniyeti açısından risklidir. Söz konusu kapsamın bir aksiyon çerçevesinde komple orijinal yedek parça ile yenilenmesi gerekmektedir."