Son dakika: Marmaris'te orman yangını: Alevlerle mücadelede sürüyor! Bakan Kirişci son durumu açıkladı

bin hektar alanda etkili olan orman yangınında yanan bazı sahalarda küçük ölçekli alevler hava ekiplerinin müdahalesi ile söndürülüyor. Gece boyunca bölgedeki yer ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam edileceği açıklandı.
YANGINDA SON DURUM
Orman, itfaiye, Emniyet ve Jandarma TOMA ekipleri yerleşim birimlerine yakın bölgelerde konuşlandırılırken, çıkması ihtimal yangına karşı tedbir aldı. Meteorolojik veriler dahilinde tüm ekipler bölgede tutuluyor.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, "Marmaris'teki orman yangınında kaygılandıracak olumsuz bir durum yok, yangında 4500 hektar alan zarar gördü." açıklamasında bulundu.
YANGIN 4. GÜNÜNDE
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.
Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.
SABOTAJ İTİRAFI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.A isimli şahıstan sabotaj itirafı geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediği söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı. S.A'nın 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.
3'ER BİN LİRA ÖDEME YAPILDI
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmek için aynı kararlılıkla çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın burada bazı ailelere değil, ihtiyaç sahibi bütün ailelere, tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemleri de gerçekleştirilmiştir." dedi.
İşte dakika dakika Marmaris'teki yangında son gelişmeler;
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA JANDARMA 12 HELİKOPTERLE HAVA GÜCÜ DESTEĞİ VERİYOR
16.20: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldıktan sonra tekrar bir kez daha Muğla Marmaris'e gitti.
14.52: Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, Jandarma Genel Komutanlığı da hava gücüyle çalışmalara destek veriyor.
Çok sayıda helikopter ve uçakla müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı unsurlar da kara ve hava gücüyle etkin şekilde görev alıyor.
12 jandarma helikopteri, Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanı ile Marmaris Değirmenyanı Mahallesi Asparan mevkisinden basın mensuplarıyla havalandı.
Yangın bölgesine ulaşmadan bambilerine su dolduran helikopterler, yangın alanına suyu boşaltarak çalışmalara büyük katkı sağlıyor.
Uzun süre havada kalan ve ekiplerin hava gücüne önemli ölçüde destek olan helikopterler, sabahın ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar çalışmalarını aralıksız yürütüyor.
12.28: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.
12.20: Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34),sevkedildiği adliye de tutuklandı.
10.28: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Şunu çok rahatlıkla artık söyleyebiliriz, büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kirişci, Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.