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    • 24.06.2022 21:58
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    Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe geliyor! Van'da silah ve mühimmat yakalandı

    Ülkemiz terörle mücadele alanında başarılı adımlar atıyor. Bu kapsamda terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan peş peşe operasonlara bugün bir yenisi daha eklendi. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    İHA
    Van’da silah ve mühimmat yakalandı

    Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca 22 - 23 Haziran 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet PK makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 1 adet RPG-7 Antipersonel Roketatar mühimmatı, 1 adet RPG-7 Antipersonel Roketatar sevk fişeği, 20 adet Zagros keskin nişancı tüfek fişeği, 282 adet PK makinalı tüfek fişeği, 35 adet tüp ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

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