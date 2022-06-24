Marmaris’teki orman yangını! Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda

SABOTAJ İTİRAFI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.A isimli şahıstan sabotaj itirafı geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediği söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı. S.A'nın 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

3'ER BİN LİRA ÖDEME YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmek için aynı kararlılıkla çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın burada bazı ailelere değil, ihtiyaç sahibi bütün ailelere, tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemleri de gerçekleştirilmiştir." dedi.



İşte dakika dakika Marmaris'teki yangında son gelişmeler;

10.28: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, canlı yayında açıklamalarda bulundu.





Bakan Kirişci, "40'ı helikopter 61 adet hava aracı hizmet veriyor. Sıkıntı büyük ölçüde giderilmiş durumda." dedi.

Kirişci'nin açıklamalarından satır başları;



Rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme de var. Çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden itibaren başlamıştı. Ancak dün gece boyunca sabaha kadar tüm teşkilatlarımız yoğun bir çalışmayı karadan sürdürmüşlerdir.

Konu neticelenmiş diyemeyiz, Meteoroloji'nin bugün öğleden itibaren rüzgar olacağı yönünde bilgilendirmesi var

Bu başarıda bu çalışmanın çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmek isterim. Kullandığımız araç gereçlerle ilgili bilgi arz etmek isterim. Toplam 453 adet arazözümüz var.

Toplam araç sayısı bakımından adım atacak yer yok. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama o söz sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek zorundayız.



Helikopterlerimizle birlikte uçaklarımız da hizmetlerini veriyorlar. Bu arada dün de belirtmiştim, biz bir yardım çağrısına çıkmadık uluslararası arenada ama İsrail ve Romanya olmak üzere bize yardımcı olmak adına teklifleri var. Biz bugün yapılan tekliflerle ilgili şimdilik beklemede tutuyoruz. İnşallah bu güzel habere de yaklaşırız diyoruz. Bu rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Buradaki yöre halkına çok teşekkür ediyorum. Dün burada kısmen bahsedildi, hükümetimizin burada evlerini tahliye ettiğimiz ailelerle ilgili 3'er bin liralık nakit desteği oldu.

Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun diyorum şimdiki haliyle.