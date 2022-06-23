İstanbul'daki ekmek fiyatlarının birçok ilçede 4-5 TL'ye çıkmasıyla Ticaret Bakanlığı harekete geçti!





EKMEK FİYATI NASIL BELİRLENİYOR?

Sabah'ta yer alan habere göre, her ilin ekmek fiyatları oluşturulan komisyonlar tarafından belirleniyor. İstanbul'da ekmek fiyatları ise Esnaf Odaları Birliği, İstanbul Fırıncılar Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası'nın da içinde olduğu bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda alınan karar Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunuluyor. Bu komisyonun şubat ayında aldığı karara göre İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 14.28 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 3 TL olacak" şeklinde belirlendi. İstanbul Fırıncılar Odası artan maliyetler gerekçesi ile komisyonun tekrar toplanmasını talep etti ve ekmeğin kilogram fiyatının 20 TL'ye yükselmesini istedi. Bu durumda 210 gram ekmeğin de 4 TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak komisyon henüz toparlanmadı. Dolayısıyla 210 gram ekmeğin 3 TL'nin üzerinde satılması satılması kanunen yasal değil.

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