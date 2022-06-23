İstanbul'daki ekmek fiyatlarının birçok ilçede 4-5 TL'ye çıkmasıyla Ticaret Bakanlığı harekete geçti!

İstanbul'da özellikle son 10 gündür ekmek fiyatlarında bir karmaşa yaşanıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) şubat ayı meclis toplantısında 210 gram ekmeğin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Ancak son dönemde bazı fırınlarda fiyat 5 TL'ye kadar yükseldi. Hal böyle olunca, biz de ekmek fiyatının peşine düştük. Beylikdüzü, Çengelköy, Alibeyköy, Beşiktaş gibi bazı bölgelerde fırınları gezdik. Fiyatlar 4 ila 5 TL arasında seyrediyor.
HERKES TOPU BİRBİRİNE ATIYOR!
3 TL'den satılması gereken ekmeğin neden 4 ya da 5 TL'ye yükseldiğini sorduğumuzda ilgili her kurum topu birbirine attı. İstanbul Fırıncılar Odası kendilerine üye olan fırınların ekmeği 3 TL'den sattığını, 4 ya da 5 TL'den ekmek satan fırınların kendilerine üye olmadığını iddia etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise ekmeğin 3 TL olduğunu yüksek fiyata itibar edilmemesi gerektiğini tavsiye etti. Özetle yüksek fiyattan satılan ekmeğin sorumluluğunu kimse almadı.
DENETİM EKİPLERİ SAHADA
Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı da SABAH'a açıklama yaptı. Yetkililer, ekmek fiyatını belirleme yetkisinin bakanlıkta olmadığını, her ilin komisyonunun fiyatı belirleyip, kendilerine oyana sunduğunu iletti. Yetkililer, "Biz belirlenen fiyatın üzerinde satış söz konusu ise haksız rekabet kapsamında denetim yaparız. Bu konuda artan şikâyetlere istinaden İstanbul'da önceki gün ciddi bir denetim süreci başlatıldı. Belirtilen fiyat üzerinde satış yapan fırınlar belirleniyor. 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucu ceza kesilecek. Cezalar 14 bin TL'den başlıyor. 144 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.