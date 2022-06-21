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    • Ekonomi
    • 21.06.2022 16:42
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    • 21.06.2022 16:58
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    SON DAKİKA: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı İstanbul'da ekmeğin 5 TL olacağı iddialarını yalanladı

    Son dakika haberleri... Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'un tamamında ekmeğin 5 TL yapılacağı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, sadece 3 ilçede tarife dışı uygulama olacağını belirtti.

    DHA
    ’İstanbul’da ekmek 5 TL olacak’ iddiası yalanlandı

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda basın toplantısı düzenledi. İstanbul'daki ekmek fiyatlarından bahseden Balcı, 3 ilçesinde tarife dışına çıkılarak 5 TL'den satıldığını, tüm kentte böyle olduğu açıklamalarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    "3 İLÇEDE TARİFİ DIŞI UYGULAMA SÖZ KONUSU"
    Ekmek fiyatlarının ülke genelinde kilogramı 20 TL olarak uygulandığını belirten Balcı, "Ekmeğe yakın zamanda 5 TL fiyat uygulanacağı açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'da 39 ilçemiz vardır. Bunlardan 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 TL'den satılması, tüm İstanbul'da ekmeğin 5 TL'den satılacağı anlamını taşımamaktadır.

    "EKMEK 10 TL OLACAK DİYORLARDI"
    Bu yasal olmayan uygulama ilgili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir, diye düşünüyorum. Kamuoyunda geçtiğimiz aylarda, şubat ayında ekmeğin 6 TL olacağı, 7 TL olacağı hatta 10 TL olacağı telaffuzları yapılmaktaydı. Gümrük Bakanlığı'mız, Tarım Bakanlığı'mız ve İçişleri Bakanlığı'mız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde ülke genelinde ekmek kilogram fiyatı 20 TL'den satılmaktadır.

        "CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMASI OLMASA 5 TL DE YETERLİ OLMAYABİLİRDİ"
        Yani ülkedeki azami ekmek kilogram fiyatı 20 TL'dir. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla haziran ayında unda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin desteklemesi olmasaydı bugün belki 5 TL'yi konuşmuyor olabilirdik. Yani un fiyatı 530 TL, 600 TL bandında seyretmeseydi ekmeğin satılması için 5 TL de yeterli olmayabilirdi"         diye konuştu.

        "EKMEK 5 TL OLACAKMIŞ HABERLERİ DOĞRU BULMUYORUZ"
        Hem esnafı hem tüketiciyi mağdur etmemek için çalıştıklarını söyleyen Balcı, "Esnafımızın içinde bulunduğu zor durumu biliyoruz. Bu ekonomik dalgalanma esnasında fırıncı esnafının mağdur olmaması için aynı zamanda tüketicinin de mağdur olmaması için iki tarafı da düşünerek hareket ediyoruz.

        Dolayısıyla geçtiğimiz ocak, şubat aylarında kamuoyunda yer alan ekmeğin 6-7 TL olacağı açıklamalarının gerçek olmadığını, bugün itibarıyla ülke genelinde azami ekmek kilogram fiyatının 20 TL olarak uygulandığını, bazı illerde fırıncıların mağdur olmaması için ilgili kurumlar olan Esnaf Odaları Birliği ile ticaret odalarının gerekli çalışmaları yapmaları gerekir. İstanbul'da 3 ilçede yasal olmayan uygulamanın tüm İstanbul'da uygulanıyormuş gibi ekmek 5 TL olacakmış gibi kamuoyunda yer almasını doğru bulmuyoruz" dedi.

            Un fiyatlarının, ekmek fiyatını doğrudan etkilediğini vurgulayan Balcı, "Un konusunda devletimizin desteği devam ediyor. Un konusunda bir mağduriyet olursa bizim ham maddemiz olan unculardan bazı illerde mağduriyet söz konusu olursa esnafımızın canını yakarlarsa o kişilerin de canı yanar. Herkes bir taahhütte bulunmuştur.

            O taahhüdü yerine getirmesi gerekir. Yani herkes bir taahhüt verirken un fabrikaları geçen ay yapmış oldukları toplantıda geçen ay 280 TL'ye aldığımız unu bu ay Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla destekleriyle fırıncı esnafına nakliye dahil 360 TL'ye vermeyi taahhüt etmişlerdir.

            Eğer bir ilde 360 TL'ye un vermeyip farklı bir uygulama içerisine giren un sanayicisi olursa o konuda da gerekli yaptırım yapılacaktır" diye konuştu.

                İTO'DAN EKMEĞE ZAM İDDİASINA YANIT
                İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatının halen 3 TL olduğunu bildirdi.

                İTO'dan yapılan açıklamada, basında yer alan ve İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

                Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadesini kullandı.

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                Balkan Ninnisi
                Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı İstanbul'da ekmeğin 5 TL olacağı iddialarını yalanladı
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