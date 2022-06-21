SON DAKİKA: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı İstanbul'da ekmeğin 5 TL olacağı iddialarını yalanladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda basın toplantısı düzenledi. İstanbul'daki ekmek fiyatlarından bahseden Balcı, 3 ilçesinde tarife dışına çıkılarak 5 TL'den satıldığını, tüm kentte böyle olduğu açıklamalarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"3 İLÇEDE TARİFİ DIŞI UYGULAMA SÖZ KONUSU"
Ekmek fiyatlarının ülke genelinde kilogramı 20 TL olarak uygulandığını belirten Balcı, "Ekmeğe yakın zamanda 5 TL fiyat uygulanacağı açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'da 39 ilçemiz vardır. Bunlardan 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 TL'den satılması, tüm İstanbul'da ekmeğin 5 TL'den satılacağı anlamını taşımamaktadır.
"EKMEK 10 TL OLACAK DİYORLARDI"
Bu yasal olmayan uygulama ilgili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir, diye düşünüyorum. Kamuoyunda geçtiğimiz aylarda, şubat ayında ekmeğin 6 TL olacağı, 7 TL olacağı hatta 10 TL olacağı telaffuzları yapılmaktaydı. Gümrük Bakanlığı'mız, Tarım Bakanlığı'mız ve İçişleri Bakanlığı'mız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde ülke genelinde ekmek kilogram fiyatı 20 TL'den satılmaktadır.