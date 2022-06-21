SON DAKİKA: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı İstanbul'da ekmeğin 5 TL olacağı iddialarını yalanladı

Dolayısıyla geçtiğimiz ocak, şubat aylarında kamuoyunda yer alan ekmeğin 6-7 TL olacağı açıklamalarının gerçek olmadığını, bugün itibarıyla ülke genelinde azami ekmek kilogram fiyatının 20 TL olarak uygulandığını, bazı illerde fırıncıların mağdur olmaması için ilgili kurumlar olan Esnaf Odaları Birliği ile ticaret odalarının gerekli çalışmaları yapmaları gerekir. İstanbul'da 3 ilçede yasal olmayan uygulamanın tüm İstanbul'da uygulanıyormuş gibi ekmek 5 TL olacakmış gibi kamuoyunda yer almasını doğru bulmuyoruz" dedi.