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    • Güncel
    • 22.06.2022 15:39
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    • 22.06.2022 15:39
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    İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiye'ye geliyor

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor. Wallace ile Akar, baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

    İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiye’ye geliyor

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek Wallace, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak.

    Wallace ile Akar, baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

    Görüşmelerde, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

    Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 15 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelmiş, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da katılımıyla üçlü toplantı yapılmıştı.

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    Haberler Güncel İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiye'ye geliyor
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