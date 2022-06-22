esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçlarına nasıl bakılır? TC Kimlik No ile ehliyet sınav sonucu öğrenme 2022!

2022 ehliyet e-sınav sonuçları! Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr adresinden öğrenebilebiliyor. Yılın farklı dönemlerinde yapılan ehliyet sınavlarına giriş yapan ve araç kullanmak isteyen adaylar, T.C. Kimlik numarasıyla sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Haberimizdeki bağlantıdan ehliyet sınav sonuçları öğrenme ekranına ulaşabilirsiniz...
EHLİYET SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanığı'nın e sınav sonuç ekranı üzerinden açıklanıyor. Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ile görüntülenebiliyor. Sorgulama e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden de sorgulanabiliyor.
2022 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILIYOR?
Ehliyet sınavları, Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır.
Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.