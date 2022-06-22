Bayraktar AKINCI TİHA milli havacılık irtifa rekorunu 45 bin 118 feete taşıyarak üçüncü kez kırdı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu daha yükseğe taşıdı.

Baykar açıklamasına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için 21 Haziran'da havalanan Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu üçüncü kez kırdı.