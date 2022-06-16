Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2022 20:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2022 21:00
    ABONE OL

    NATO'dan BAYKAR'a ziyaret: Dünya lideri olan İHA'larımızı anlattık

    İHA ve SİHA üretiminde dünyada ses getiren Türkiye dikkat çekmeye devam ediyor. NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, milli ve özgün olarak geliştirilen İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın üreticisi Baykar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bayraktar Kızılelma önünde hatıra fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı.

    NATO’dan BAYKAR’a ziyaret

    NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı geliştiren Baykar'ı ziyaret etti.

    "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ ANLATTIK"

    Baykar'dan yapılan açıklamada, ''NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve MilliTeknoloji Hamlesi'ni anlattık.'' denildi.

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar heyete maket takdim etti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
    Haberler Güncel NATO'dan BAYKAR'a ziyaret: Dünya lideri olan İHA'larımızı anlattık
        SON DAKİKA