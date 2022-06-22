İstanbul Finans Merkezi Kanunu TBMM Genel Kurul'nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmayı hedefliyor. Finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte yatırımcılardan büyük ilgi göreceği hesap ediliyor. AK Parti kurmayları, "Pandemi sonrasında tedarik zinciri kırıldı. Uzakdoğu cazibesini kaybetti. Rusya-Ukrayna savaşı da buna eklenince İFM çok avantajlı bir hale geldi. Yatırımcı güvenli bir liman arar.
Türkiye'nin pandemi ve savaş sonrası pozisyonu ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesi yapmıştı. İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte çekeceği sermayenin ne kadar olacağı ile ilgili de hesaplamalar yapılıyor. İlk etapta yıllık 15 milyar dolarlık iş hacmi olacağı düşünülüyor.
Finans merkezi bölgesindeki altyapı ve üst yapı Varlık Fonu tarafından kurulan bir şirket tarafından yürütülecek. Merkezde katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemler ise "Tek Durak Büro"lar tarafından gerçekleştirilecek. Bu bürolar, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek.
İstanbul'un yatırımcı için cazip hale gelmesi, dünyadaki diğer rakiplerine göre tercih edilebilmesi için bazı kolaylıklar da sağlanacak. Merkezde faaliyet gösterecek şirketlerin elde ettikleri kazancın yüzde 75'i kurum kazancından indirilecek. Ayrıca KDV ve istihdama ilişkin de bazı indirimler yapılacak