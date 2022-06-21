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    • 21.06.2022 09:20
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    İşte 6’lı masanın adayını açıklamamasının sebebi! Yıpranma bahanesi Cumhur İttifakı’yla ilgili değil

    2023 seçimleri yaklaştıkça 6’lı masanın adaylık bilmecesi iyice sarpa sarmaya başladı. Önce “erken seçim olsun adayımızı açıklarız” dediler sonra bu ifade “Yıpranmasını istemiyoruz”a evrildi. Peki 6’lı masanın adayını kim yıpratacak? Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 6’lı masanın ‘yıpranma’ bahanesinin altında yatan sebebi açıkladı. Müderrisoğlu, “Emin olun bu soruya bulunacak cevap, sanıldığı gibi veya sanıldığı kadar Cumhur İttifakı ya da destekçileriyle ilgili değil” dedi.

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı bir ittifak kuran muhalefette aday krizi hala devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın "Ya adaylığını açıkla ya da adayını" çıkışına rağmen ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de 6'lı masadan adaylıkla ilgili net bir açıklama geldi.

    "Erken seçim yapın adayımızı açıklarız" sözleri "Adayımızı yıpranmasın diye açıklamıyoruz"a evrildi.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 6'lı masanın adayını açıklamamasının asıl sebebini yazdı. İşte Müderrisoğlu'nun yazısının bir kısmı:

    Son haftalarda siyasetin gündemi ittifaklar bağlamında "cumhurbaşkanı adaylığı" üzerinden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, tartışmasız adaylığını duyan-duymayana herkese ilân etmesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Ya adaylığını açıkla ya da adayını" çağrısı izledi. Seçim Yasası revizyonu ile kimyası bozulan 6'lı masa bileşenleri ise Erdoğan'ın "sert siyasi el enseleri" karşısında üç argümana sarıldı:

    Önce, "Erken seçim kararı alınsın, adayımızı görürsünüz" denildi.

        Sonra, "Karşılıklı olarak TV'de canlı yayına çıkalım, o zaman duyarsınız" söylemi ileri sürüldü.

        Ve nihayet, "Adayımızın yıpranmasını istemiyoruz" bahanesi paylaşıldı.

        Bu durumda şu sorunun cevabını bulmak önem kazanıyor:

        "CHP'nin adayını kim ya da kimler yıpratabilir?"
        Emin olun bu soruya bulunacak cevap, sanıldığı gibi veya sanıldığı kadar Cumhur İttifakı ya da destekçileriyle ilgili değil!
        "Yıpratma" iddiası tamamen CHP içi çekişmeler ve CHP yandaşlarının karşılanamayacak beklentileri üzerinden okunmalı.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Güncel İşte 6’lı masanın adayını açıklamamasının sebebi! Yıpranma bahanesi Cumhur İttifakı’yla ilgili değil
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