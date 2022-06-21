İşte 6’lı masanın adayını açıklamamasının sebebi! Yıpranma bahanesi Cumhur İttifakı’yla ilgili değil

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı bir ittifak kuran muhalefette aday krizi hala devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın "Ya adaylığını açıkla ya da adayını" çıkışına rağmen ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de 6'lı masadan adaylıkla ilgili net bir açıklama geldi.