İşte 6’lı masanın adayını açıklamamasının sebebi! Yıpranma bahanesi Cumhur İttifakı’yla ilgili değil

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı bir ittifak kuran muhalefette aday krizi hala devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın "Ya adaylığını açıkla ya da adayını" çıkışına rağmen ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de 6'lı masadan adaylıkla ilgili net bir açıklama geldi.
"Erken seçim yapın adayımızı açıklarız" sözleri "Adayımızı yıpranmasın diye açıklamıyoruz"a evrildi.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 6'lı masanın adayını açıklamamasının asıl sebebini yazdı. İşte Müderrisoğlu'nun yazısının bir kısmı:
Son haftalarda siyasetin gündemi ittifaklar bağlamında "cumhurbaşkanı adaylığı" üzerinden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, tartışmasız adaylığını duyan-duymayana herkese ilân etmesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Ya adaylığını açıkla ya da adayını" çağrısı izledi. Seçim Yasası revizyonu ile kimyası bozulan 6'lı masa bileşenleri ise Erdoğan'ın "sert siyasi el enseleri" karşısında üç argümana sarıldı:
Önce, "Erken seçim kararı alınsın, adayımızı görürsünüz" denildi.