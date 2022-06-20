CHP'yi karıştıracak adaylık bombası: İBB bütçesinden belediyelere 1 milyar lira harcandı!



Malum 2023 seçimleri için muhalefet partiler bir aday arayışı içinde. Bunun için de düzenli olarak toplanıyor ama masaya bir türlü bir isim getiremiyorlar. Muhtelif isimler konuşuluyor elbette. Şimdiye kadar en fazla öne çıkan isim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; kimin aday olacağına dair CHP'nin kendi içindeki yarış, muhalefet partilerinin kendi aralarında bile yok!

Hatta kulislere bakarsanız CHP içinde bir ekip bile oluşturulmuş. Kimler mi var bu ekipte; Ankara milletvekili Bülent Kuloğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen. Düzenli olarak Genel Başkan ile bir araya gelen bu ekip bir söylem geliştirip eyleme geçiyor. Her biri o toplantılarda oluşturulan stratejileri Millet İttifakı ortakları İP, GP, SP, DP, DEVA Partisi ve masanın altındaki diğer ortak HDP'nin Genel Başkanı'na giderek "Neden Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğine" dair kulis yapıyorlar.

Bu ekibe Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Toprak ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel de dışarıdan destek veriyor...