CHP'yi karıştıracak adaylık bombası: İBB bütçesinden belediyelere 1 milyar lira harcandı!

6'lı masada adaylık yarışı kızışırken en büyük kavga CHP içinde veriliyor. Adaylık yarışında yaşanan çekişmeyi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Son kulis bilgisi, İmamoğlu'nun bir yandan da kendi partisinin tabanı üzerinden yaptığı hamleleri işaret ediyor. Son 2 yıldır, Anadolu'daki CHP'li belediyeleri düzenli olarak dolaşan İmamoğlu'nun boş durmadığını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'UN BÜTÇESİNDEN 1 MİLYAR
18 Haziran 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi CHP'nin başını çektiği 6'lı masa henüz adayını belirleyemedi. CHP'de bir kısım partili Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakarken İmamoğlu'nun kendisine adaylığını soran bir partiliye, "İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin 1 milyar Lirası bu işe ayrıldı. Elbet günü gelince başkanlar benim arkamda duracak. Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım..." dediği öğrenildi.
İşte Bursalı'nın bugünkü yazısı;
BU KULİSLER CHP'Yİ KARIŞTIRACAK
Ankara haberciliğinde görünenin dışındaki görünmeyenin, konuşulanın dışında fısıldanışın, perde arkasında yaşanılanın daha zor ama daha özel habercilik olduğu ve burada aktarılan kulislerin sadece gazetecilikte değil siyasette de daha çok karşılığı olacağını bilmeyen yoktur. Bugün sizlere biraz da bu kulisleri aktarayım isterim.