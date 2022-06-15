Son dakika: Başkan Erdoğan'dan adayını hala açıklayamayan 6'lı masaya 'Nasreddin Hoca'lı tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Seçimlere kısa bir süre kala 6'lı masanın hala Cumhurbaşkanı adayını belirleyememesini tiye alan Erdoğan, Nasreddin Hoca'nın fıkrasına benzetti.
Öte yandan 6'lı masanın adayını açıklamamasını yıpranmaya bağlamasına tepki gösteren Erdoğan, "Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça makyajı dökülüyor. Bunun adı hokkabazlıktır. Şark kurnazlığıdır" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Milletin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanmış olacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışacağız. 2023 seçimleri için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet erken seçim lafları etmeyi sürdürüyorsa da seçim takvimi kendi mecrasında ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok.