Son dakika: Başkan Erdoğan'dan adayını hala açıklayamayan 6'lı masaya 'Nasreddin Hoca'lı tepki

'BU SİYASİ HOKKABAZLIKTIR'

Altılı masa tarafı adaylarını açıklamama stratejilerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez ki yıpranıyor. Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu siyasi hokkabazlıktır. Bunlar defolu ürün satan tüccar gibi katakulliyle adaylarını sandıktan çıkarma peşindeler.

Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum; ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden beri ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapına dayanıyor. Her gün yalan ve iftira üzerinden höyküren bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri 'Kendisine kararımızı verene kadar sen otur' dediler.

'BİZ SENİN MEŞREBİNLE İLGİLENMİYORUZ, ÇIK ORTAYA MERT OL ADAYLIĞINI VEYA ADAYINI AÇIKLA'

Henüz altılı masanın adayı bile belli değilken bir meşrep fitnesi ortaya attılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya, mert ol, adaylığını veya adayını açıkla. Biz bu zatın bürokrasi ve siyasetteki beceriksizliğini her fırsatta yüzüne vururuz. Ancak diğer vasıflarıyla uğraşmayız.

Millete hizmet iddiasındasınız, önce bu milletin tarihini, inancını doğru öğrenin. Milletin değerlerini aşağılayan, milletimizin bu zihniyete verdiği dersleri öğrenin. Tarihimizi bilmeden, insanımızı tanımadan ne bu ülkeye ne milletimize hizmet edebilirsiniz. Biz sabırla çalışacak, kendi işimize bakacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız.