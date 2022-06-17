6'lı masa kazanırsa Türkiye'de neler olacak? FETÖ'ye iade-i itibar yapılacak Ayasofya kilise olacak törene Miçotakis davet edilecek!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın skandal açıklamalarına tepkiler sürerken Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşesinde 6'lı masanın adayının cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapılacak icraatları sıraladı.
Barlas, "Bugün şaka olarak altını çizdiğimiz bu maddeler, bunlara fırsat verilirse 1-2 yıl sonra gerçek olarak karşımıza çıkabilir." dedi.
İşte Barlas'ın bugünkü yazısı;
6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYININ İCRAATLARI BELLİ OLDU
TÜSİAD'ın hayalindeki "Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı"nın seçildiği zaman yapacağı icraatlar belli oldu. 6 ayağı dışında 2 gizli ayağı olan bu masa, cumhurbaşkanlığı için isim aramaya devam ediyor.
Kulislere sızan haberlere göre o aday seçilir seçilmez yapılacak icraatlar şöyle: (Evet biraz ironi dozu yüksek bir yazı oldu ama inanın ellerine fırsat geçse bunları hayata geçirirler.
Günümüzde "Bu kadarını da yapamazlar" dediğimiz her şey TÜSİAD ile 6+1'li masa iktidarında teker teker gerçeğe dönüşebilir.)
6'lı masanın cumhurbaşkanı, İsveç ve Finlandiya'ya koyulan vetoyu çekecek, Ankara'daki büyükelçileri de yüksek danışman olarak dışişlerinde görevlendirecek.
Ayasofya tekrar kiliseye dönüştürülecek. Bu tören için Yunanistan Başbakanı Miçotakis de davet edilecek.
Silahlandırılan Yunan adalarına Türkiye'den silah bağışı yapılacak. Özellikle insansız hava araçları hediye edilecek.
TSK, Suriye ve Irak'taki bütün bölgelerden çekilecek.