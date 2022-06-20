Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Guterres ile görüştü: Küresel gıda krizi ve Ukrayna tahılının ihracı masada





BARIŞ DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.



Görüşmeye iilşkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.



İşte o açıklama;



Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 20, 2022