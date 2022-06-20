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    • 20.06.2022 20:02
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Guterres ile görüştü: Küresel gıda krizi ve Ukrayna tahılının ihracı masada

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede masada küresel gıda krizi ve Ukrayna tahının ihracı meseleri konuşulurken, Rusya - Ukrayna savaşına da yer verildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Guterres ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.



    GIDA KRİZİ VE UKRAYNA'NIN TAHILI
    Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.



    BARIŞ DİPLOMASİSİ
    Başkan Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

    Görüşmeye iilşkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

    İşte o açıklama;

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Guterres ile görüştü: Küresel gıda krizi ve Ukrayna tahılının ihracı masada
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