Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Guterres ile görüştü: Küresel gıda krizi ve Ukrayna tahılının ihracı masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.
GIDA KRİZİ VE UKRAYNA'NIN TAHILI
Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.
BARIŞ DİPLOMASİSİ
Başkan Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Görüşmeye iilşkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.
İşte o açıklama;
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 20, 2022
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.