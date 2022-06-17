Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki terör propagandasına tepki! "Gevşek olduklarını gösteriyor..."

ÖLÜ HÜCRE TAKTİĞİYLE UYKUYA YATTILAR

NATO'ya üyelik için niyetlenince örgütün siyasi ve kültürel faaliyet adı altında lobi yaptığı ve Stockholm'den de terörist devşirip dağa gönderdiği merkezlerin en önemlilerinden olan Hammarby Fabriksvag 23 12033 Stockholm adresindeki PYD bürosu da İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi adı verilen yere taşındı. İsveç Kürt Kültür Derneği ile sözde Kürdistan Gençlik Birliği de yine İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin adresinde faaliyet göstermeye başladı. İsveç hükümetinin Türkiye'den çekinerek aldığı karar doğrultusunda İsveç gizli servisinin baskısıyla PKK ve PYD, bu sözde kültür merkezini ana karargâh gibi kullanmaya başladı. İsveç Kürt Enstitüsü'nün de yakın bir zamana kadar Wallingatan 37 Kat: 3 Stockholm adresinde faaliyet gösterdiği, ancak terör örgütü yapılanmasının kültürel ayağı olan bu enstitünün de şimdilik İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındığı belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra gerçekleştirilen bu taşınmanın geçici olduğu ve eski örgüt merkezlerinin kapısına bir süreliğine kilit vurulduğu öğrenildi. Bu bürolarda faaliyet gösteren örgüt yöneticilerinin ve mensuplarının 'ölü hücre' taktiğiyle bir süreliğine uykuya yattığı belirtildi. Yani PKK, PYD; başkent Stockholm başta olmak üzere İsveç'in birçok kentinde organizasyon faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu faaliyetlere örgüte finansman sağlanması ve dağ kadrosuna Avrupa'dan eleman göndermek gibi 'çalışmalar' da dâhil.