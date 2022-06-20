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    • 20.06.2022 07:09
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    • 20.06.2022 07:09
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    Selahattin Demirtaş’ın mesajı FETÖ'cünün telefonundan çıktı!

    Son dakika haberi! Konya’da gözaltına alınan FETÖ üyesinin telefonunda yapılan incelemede Demirtaş’ın, “Büyük değişim için el ele, yan yana durmalıyız” mesajı çıktı.

    Demirtaş’ın mesajı FETÖ’cünün telefonunda!

    Konya merkezli olarak 10 Mayıs'ta Konya ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 24 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


    Örgüt üyelerinin cep telefonlarının incelenmesi sonucu FETÖ ile PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. Kurdukları bir mesaj grubunda, 'Mustafa' isimli örgüt üyesi, tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir mesajının paylaştı. Sabah'ta yer alan habere göre, mesajda Demirtaş'ın, 'Büyük değişime hazır olun. Kimseyi dışlamayın. Herkesin el ele, yan yana durması için uğraşın' sözlerinin yer aldığı görüldü. 15 Temmuz'dan sonra büyük darbe yiyen örgütün üyelerini bir arada tutmakta zorlandığı değerlendiriliyor.

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