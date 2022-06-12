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    • Güncel
    • 12.06.2022 16:16
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    • 12.06.2022 16:52
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    İstanbul'un göbeğinde skandal! Biji Serok Apo sloganı atan PKK yandaşlarına polisten müdahale!

    Seçimler yaklaşırken HDP yine bilindik provokasyonunu ortaya sürdü. HDP Sözcüsü Ebru Günay, geçtiğimiz günlerde bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş çağrısında bulunmuştu. PKK yandaşları, İstanbul’un göbeğinde Kadıköy'de “Biji Serok Apo” sloganları attılar. “Faşizme karşı omuz omuza” diye bağıran terörseverlere polis müdahalede bulundu.

    İstanbul’un göbeğinde terör provokasyonu!

    PKK'nın kravatlı üyelerinden HDP Sözcüsü Ebru Günay, geçtiğimiz günlerde 12 Haziran'da Abdullah Öcalan için yürüyüş çağrısında bulunmuş şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Ölünceye kadar hapislik biçimindeki ağırlaştırılmış müebbet infaz rejimi AİHM kararları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda sona erdirilmelidir. İmralı Hapishanesi kapatılmalı, İmralı tecrit sistemi ortadan kaldırılmalıdır. Kürt sorununun demokratik çözümü, toplumsal ayrışma üreten her soruna eşit-ortak yaşam temelinde yaklaşılmalıdır. Bundan ötürü diyoruz ki; ekonomik refah ve toplumsal adaleti hedefleyen bütünlüklü bir toplumsal barış projesinin hayata geçirilmesi ülkemiz açısından elzemdir.

    Bir kez daha ifade etmek gerekirse; tecrit politikalarının ülkede yarattığı etkilerine dair itirazımızı dile getirmek için 12 Haziran'da gerçekleştireceğimiz 'Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyüşü'müze tüm halkımızı ve demokratik kamuoyunu davet ediyoruz."

        İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE BİJİ SEROK APO SLOGANI
        HDP'nin çağrısının ardından PKK yandaşları bugün İstanbul Kadıköy'de bebek katili Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo" sloganlarıyla yürüyüş düzenledi.

        HDP'Lİ VEKİLLER DE YÜRÜYÜŞE KATILDI
        Gruba HDP'li vekiller de eşlik etti. Gruba polis müdahale ederken o anlar kameralara yansıdı.

        Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki yağdı.

        KOBANİ EYLEMLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA TALİMATI VERMİŞTİ
        6-8 Ekim olayları olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani eylemlerinde de HDP halkı sokağa çağırmıştı.
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        Haberler Güncel İstanbul'un göbeğinde skandal! Biji Serok Apo sloganı atan PKK yandaşlarına polisten müdahale!
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