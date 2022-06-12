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    • 12.06.2022 19:23
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    • 12.06.2022 19:49
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    PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'den alçak provokasyon! HDP'li vekiller şerefli Türk polisine yumruk atıp hakaret ettiler

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) isimli oluşum, Gazi Meclis'e yakışmadığını bir kez daha kanıtladı. Eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' isteyen HDP'li vekiller İstanbul Kadıköy'de alçak bir provokasyona imza attı. HDP'li Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca'nın başını çektiği provokatörler, şerefli Türk polisini "yargılanacaksınız" diye tehdit ederken "Papucumun polisi" sloganları attı. HDP Milletvekili Saliha Aydemir polisimize kargaşada yumruk attı. İçişleri Bakanı Soylu, "Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin" diyerek tepki gösterdi.

    HDPKK’lı vekiller polisi tehdit etti!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' adı altında, İstanbul'da bir yürüyüş düzenlemek istedi.



    Yapılan çağrılar sonrasında Kadıköy'de toplanan gruba, HDP'li vekiller Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca öncülük etti.



    HDP'Lİ VEKİLLER TERÖR SEVİCİLERE KALKAN OLDU
    Terörist başı için 'özgürlük' sloganları atan gruba, polis ekipleri müdahalede bulundu. HDP'li vekiller, polis ekiplerinin karşısında durarak terör sevicilere kendilerini siper etmeye çalıştı.



    POLİSLERE HAKARET EDİP TEHDİTLER SAVURDULAR
    Polislerin müdahalesinden rahatsız olan Başaran ve Uca, emniyet mensuplarına hakaret edip tehditler savurdu.

    Polis amirlerine, 'çete başı, terbiyesiz, ahlaksız ve mafya' diyerek hakaretler savuran HDP'li vekiller, "Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." sloganları attı.



        Başaran, olayı takip eden basına kendilerine müdahale eden polislerin yargılanacağını söyledi.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin..." dedi.

        Soylu ayrıca, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik" ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Güncel PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'den alçak provokasyon! HDP'li vekiller şerefli Türk polisine yumruk atıp hakaret ettiler
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