PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'den alçak provokasyon! HDP'li vekiller şerefli Türk polisine yumruk atıp hakaret ettiler

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' adı altında, İstanbul'da bir yürüyüş düzenlemek istedi.
Yapılan çağrılar sonrasında Kadıköy'de toplanan gruba, HDP'li vekiller Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca öncülük etti.
HDP'Lİ VEKİLLER TERÖR SEVİCİLERE KALKAN OLDU
Terörist başı için 'özgürlük' sloganları atan gruba, polis ekipleri müdahalede bulundu. HDP'li vekiller, polis ekiplerinin karşısında durarak terör sevicilere kendilerini siper etmeye çalıştı.
POLİSLERE HAKARET EDİP TEHDİTLER SAVURDULAR
Polislerin müdahalesinden rahatsız olan Başaran ve Uca, emniyet mensuplarına hakaret edip tehditler savurdu.
Polis amirlerine, 'çete başı, terbiyesiz, ahlaksız ve mafya' diyerek hakaretler savuran HDP'li vekiller, "Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." sloganları attı.