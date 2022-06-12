PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'den alçak provokasyon! HDP'li vekiller şerefli Türk polisine yumruk atıp hakaret ettiler

Soylu ayrıca, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik" ifadelerine yer verdi.