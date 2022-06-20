Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Önce Selman sonra NATO!

ZİRVENİN ODAĞINDA

Haziran ayının son 10 gününde gerçekleşecek kritik öneme sahip ikinci ziyaret ise, 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'in ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi olacak. Ana konusu İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım başvurusu olacak zirvede, Başkan Erdoğan'ın yapacağı temaslar ve açıklamalar gazetecilerin odak noktasında bulunacak. Türkiye, iki ülkenin üyeliğine terörle mücadele ve savunma sanayi yaptırımları konularında beklenen somut adımların atılmaması gerekçesiyle karşı çıkıyor. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'yi ikna çabalarının zirve boyunca sürmesi beklenirken, başvuru sürecinin zirvede tamamlanması gibi süre sınırlaması bulunmuyor. İttifaka katılım için üye devletlerin tüm parlamentolarının onayı gerekiyor.

Zirveye NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra, 'partner ülkeler' olarak Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak. Milliyet'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılacağı zirve marjında Başkan Erdoğan'ın çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapması planlanıyor. Dünyanın dört bir yanından 2 bine yakın gazetecinin takip edeceği zirvede ayrıca NATO 2030 belgesi ve üye ülkelerin yeni tehditlere karşı nasıl korunacağına yönelik Stratejik Konsept de görüşülecek.