Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Önce Selman sonra NATO!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi gündeminde Türkiye açısından kritik öneme sahip iki ziyaret bulunuyor. Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak. Prens Selman'ın iade-i ziyareti, Başkan Erdoğan'ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor.
İLİŞKİLERDE YENİ İVME
Erdoğan'ın ziyaretiyle canlanan ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak ziyarette, ekonomi alanında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınırken, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde ticaret, gümrük, yatırım, müteahhitlik, turizm alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınmıştı.
Selman'ın ziyaretinde bu alanlarda yeni anlaşmalara imza atılarak somut gelişme gösterilmesi planlanıyor. Erdoğan, ziyaret dönüşünde iki ülke ilişkilerindeki ekonomik potansiyele dikkat çekerek "İki ülke iş adamlarını, yatırımcılarını bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirmemiz gerektiği hususunda mutabık kaldık. İlişkilerimizin karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştirilmesi hususundaki ortak irademizi en açık şekilde ve en üst düzeyde ortaya koymuş olduk. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikrarı için bu gayreti sürdürme kararlılığındayız" demişti.