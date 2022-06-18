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    • 18.06.2022 10:09
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    TÜSİAD yine safını belli etti! Başkan Erdoğan'ın Orhan Turan'a verdiği ayar ne anlama geliyor? Asıl mücadele şimdi başlıyor...

    Ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi kriz dönemlerinde yaptığı çıkışlarla bilinen TÜSİAD bu kez algı için sahneye çıktı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan geçtiğimiz gün yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'nin büyüme rakamları üzerinden ekonomiyi ve Türkiye'nin dış politikasını hedef aldı. Başkan Erdoğan ise TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açıklamlarına sert bir şekilde yanıt verdi. Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil, haddini bil." ifadelerini kullandı. Peki TÜSİAD'ın bu çıkışı ne ve Başkan Erdoğan'ın 'sen çıraksın' diyerek gösterdiği tepki ne anlama geliyor? TÜSİAD'ın amacı ne? Asıl mücadele şimdi başlıyor...

    takvim.com.tr
    Asıl mücadele şimdi başlıyor!

    Türkiye'nin ekonomik ve siyasi krizler yaşadığı dönemlerde yaptığı çıkışlarla krizleri derinleştirmeyi planlayan TÜSİAD son olarak algı için sahneye çıktı.

    TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ORHAN TURAN'DAN HADSİZLİK
    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, geçtiğimiz gün TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikası ve ekonomi üzerinden sinci açıklamalar yapan Turan şu skandal sözleri kullandı:

    "Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye'nin hakkıdır. Ancak en haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin dile getirdiği sıkıntıların ve taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun şekilde çözülebileceğini ümit ediyoruz."

    "FAKİRLEŞEREK BÜYÜYORUZ"
    Turan, ayrıca büyümeyle ilgili de "Küresel koşullar artık lehimize değil. Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan ama günümüz kalkınma anlayışı ve pratiğiyle yeterince örtüşmeyen politikalar kalkınma açısından istenilen sonuçları vermiyor. Büyüme kalkınma için tek başına yeterli olmuyor, hatta maalesef fakirleşerek büyüyorsunuz. Artık ucuz TL ve ucuz iş gücü ile ihracatta rekabet avantajı kazanma devri, yerini yüksek nitelikli işgücüyle ve teknolojiyle yüksek katma değer yaratmaya bıraktı." dedi.

    Türkiye; İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için teröristlerin iadesini şart koşarken TÜSİAD Başkanı'nın 'anlaşma' ifadesini kullanması tepki çekti.

    BAŞKAN ERDOĞAN AYAR VERDİ : HADDİNİ BİL SEN DAHA ÇIRAKSIN
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açıklamlarına sert tepki gösterdi.

    Erdoğan TÜSİAD'a yönelik şunları söyledi:

    "Ülkenin diğer tüm meselelerini Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle biz hal yoluna koyarız. NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil, haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım. Biz dış politikada İsveç, Finlandiya, niye bunlara karşı tavır alıyoruz? Neden? İsveç'in, Finlandiya'nın sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız, onların yanında mı yer alacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, bunu bilesiniz. İşte Batı'yı görüyoruz. Almanya'da caddelerde Alman polisinin nezaretinde bu terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Fransa'da yürüyüşler yapıyorlar. Maalesef İngiltere'de hakeza öyle.

        AĞABABALARINIZLA AYNI KAFADASINIZ
        Avrupa'nın bütün ülkelerinde, aynı durumla karşı karşıyayız. Bütün bunlara karşı sizin ali menfaatlerinizi korumak için sesimizi çıkarmayacak mıyız? Kusura bakmayın, sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum ki siz de aynı kafadasınız.

        Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın ve görüyorum ki sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. Aynı merkez belli, CHP. Oradan size neyi sufle ediyorlarsa siz de aynen o ağızla konuşuyorsunuz. Sizden önceki ağa babalarınız da böyle konuşuyordu siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır.

        "Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış koyulduğu için, tartışmalar ve çözüm arayışları da yanlış mecrada yürümektedir. Öyle diyor TÜSİAD'ın şu anda başındaki, 'Büyüme her şey değildir.' Öyle diyor, 'İhracat endeksli bir büyüme her şey değildir.' İhracat olmazsa büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bütün bu adımlar, hepsi CHP ağzı. İhracatın olmayacak, büyüme olmayacak sadece ithalat öyle mi? İthalat seni zaten bitirir, batırır. Böyle şey mi olur? 'İthalata dayalı bir ihracat' dersen bunu aklım alır. Öyle ürünler var ki bu ithalata dayalıdır. Ama ihracatı bir kenara koyacak olursan o ülke zaten yürümez. Biz bunları yapıyoruz ama sizin mantığınız, anlayışınız zaten bu işleri almaz. Bundan dolayı da iki de bir başkan değiştiriyorsunuz. Başka gidecek yeriniz de yok. Türkiye'deki enflasyon, kamu maliyesindeki bozulmadan, arzdaki azalmadan ve talepteki aşırı yükselişten değil de enerjiden kura kadar farklı sebeplerin ağırlıklı olduğu sorunlardan kaynaklandığı için, buna klasik anlayışla çözüm aramak beyhudedir.

        BUNLAR NE ZAVALLI
        Diyorlar ki 'Akademisyenleriniz olacak.' Be zavallı, bizim yanımızda, kurullarımızda akademisyenlerimizin olmadığını sana kim söylüyor? Bizim çalışanlarımızın içinde akademisyenlerimiz de var, partimizin içinde, TBMM'de akademisyenlerimiz de var. Biz kiminle, nerede, nasıl çalışacağını 20 yıldır ispat etmiş olan bir partiyiz. Bay Orhan, bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, senin vereceğin isimlerle çalışırız. Kafaya bak. Bunlar ne zavallı."

        Peki TÜSİAD'ın bu çıkışı ne ve Başkan Erdoğan'ın 'sen çıraksın' diyerek gösterdiği tepki ne anlama geliyor? TÜSİAD'ın amacı ne?

        Konuya ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, "TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan arasında profesyonelce görev dağılımı yapıldığı hemen anlaşılıyordu. TÜSİAD'ın kurucu babalarının güya geri plana çekildiği ama kayyum fonksiyonu ile ikinci nesli iş başında tuttuğu TÜSİAD Yönetim Kurulu bileşimi de dikkatlerden kaçmadı. Nitekim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Turhan'ın "çıraklığından" dem vururken, sütre gerisindeki asli isimlerin "üstad raconu kestiğini" deşifre ediverdi." dedi.

        Müderrisoğlu "TÜSİAD safını belli etti, asıl mücadele şimdi başlıyor!" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

        Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, TÜSİAD'a bakışı her zaman ihtiyatlı ve mesafeli oldu, haliyle ilişkileri de iniş-çıkışlı seyretti.
        TÜSİAD, iş insanları örgütü kimliği ile bazen "etki grubu", çoğu zaman "baskı grubu" olarak rol oynadı. Ama asıl rolü her hâlükârda "sistemik dizayn odaklı" gelişti.
        Mesele, Hükümet ile iş âlemi arasındaki "bakış açısı farklılığının" çok ötesine gitti. Halkın, dolayısıyla siyasetin seçimleri ile TÜSİAD'ın örtülü dayatmaları sıklıkla karşı karşıya geldi. Çağımızın vazgeçilmez kavram ve değerleri ile paketlenip sunulan TÜSİAD raporları ise "Türkiye'nin istikameti" tartışmalarını alevlendirmeye yetti de arttı bile!
        Maalesef, yüzyılımızın demokratik değerlerine yüklenen anlam ve misyonun, TÜSİAD'ın beyanlarında bambaşka niteliğe dönüştüğü de görüldü. Fikir ve ifade özgürlüğü sınırlarında yorumlanması beklenen TÜSİAD açıklamalarının Ankara'da tepkiyle karşılanması, kimileri için yadırgatıcı bulundu. Oysa perde arkasına bakabilenler, büyük patronların beklenti ve önerilerini değil, "mutlak doğru kabul ettikleri" modelin uygulanmasına dair zorlamayı gördüler.
        Evet, TÜSİAD'ın kendi penceresinden "uyarı görevini yerine getirdiği" de gözlendi, "tarihe not düşme çabası" da. Bu anlaşılabilir çıkış veya duruşun, "özünde masum olmadığı" gerçeği, Başkent'in kritik siyasi mahfillerinde hiç akıldan çıkarılmadı. TÜSİAD imzalı demeçlerin ya da manifesto içerikli konuşmaların, kritik eko-politik geçiş dönemlerinde ürettiği karşılık, ister istemez soru işaretlerini artırdı. Yani, TÜSİAD isminin geçtiği tüm faaliyetlerin Türk milletinin isteklerinden ziyade, küresel sistemik tasarımların Türkiye'ye uyarlanması gayreti olduğu düşünüldü.
        TÜSİAD yöneticileri de hareketlerinde son derece bilinçli idiler. Anlık beyanatlar vermediler. Cumhurbaşkanının tepki göstereceğini hep hesaba kattılar. Yanlış anlaşılma kaygısı gütmediler. Hükümete ve siyasal yol haritasına demokratik rıza göstermekten ziyade adeta "bir süre katlanılması gereken" kadrolar ve icraatlar olarak baktılar!

        Güncel gelişmeler ışığında TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi'nden (YİK) yansıyan son ifadelere baktığımızda...
        YİK Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan arasında profesyonelce görev dağılımı yapıldığı hemen anlaşılıyordu.
        TÜSİAD'ın kurucu babalarının güya geri plana çekildiği ama kayyum fonksiyonu ile ikinci nesli iş başında tuttuğu TÜSİAD Yönetim Kurulu bileşimi de dikkatlerden kaçmadı.
        Nitekim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Turhan'ın "çıraklığından" dem vururken, sütre gerisindeki asli isimlerin "üstad raconu kestiğini" deşifre ediverdi.
        Evet, Erdoğan, TÜSİAD'ın ekonomi programını ve Külliye'deki kadroları hedef alan sözlerine, sert biçimde cevap vermeyi önceledi.
        Gel gör ki...
        Bam teline henüz dokunulmadı.
        Zira TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın, yeni küresel sisteme dair tahlili, görünür gelecekteki kavganın büyüklüğünün habercisi idi. TÜSİAD, mutlak olarak AB-ABD ekseninde konuşlandığını, Avrasya eksenini de içeren çok boyutlu ve çok dengeli Türkiye konuşlanmasına asla yakınsamayacağını açıkça ilan etti.
        İşte bu ahvâl ve şerait içinde...
        "Bundan sonrasını, dünyanın gidişatına ilişkin kurgular karşısında milli politikaların direnci belirleyecek" diyebiliriz!
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        Haberler Güncel TÜSİAD yine safını belli etti! Başkan Erdoğan'ın Orhan Turan'a verdiği ayar ne anlama geliyor? Asıl mücadele şimdi başlıyor...
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