Hakkari'de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'lı teröristlerin öldürüldüğünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak duyurdu.
"KILIÇDAROĞLU'NA DUYURULUR"
Soylu şunları söyledi:
"Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen Tezkerelere "Hayır" diyen Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur."