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    • 20.06.2022 09:54
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    Son dakika: Hakkari'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist öldürüldü!

    Son dakika haberleri... Hakkari'de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süyleman Soylu, "Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen Tezkerelere "Hayır" diyen Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur." ifadelerini kullandı.

    Eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü!

    Hakkari'de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'lı teröristlerin öldürüldüğünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak duyurdu.

    "KILIÇDAROĞLU'NA DUYURULUR"
    Soylu şunları söyledi:

    "Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen Tezkerelere "Hayır" diyen Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur."

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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist öldürüldü!
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