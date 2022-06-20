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    • 20.06.2022 09:53
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Küresel Parlamenter Konferansı'na video mesaj

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir. Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilmiş mülteci sayısı 30 milyona yaklaştı." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan video mesaj

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na videomesaj gönderdi.

    Başkan Erdoğan şunları söyledi:

    "ASIL YÜKÜ BİZİM GİBİ ÜLKELER ÇEKMETEDİR"
    "Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilmiş mülteci sayısı 30 milyona yaklaştı. Rusya Ukrayna çatışmalarla birlikte mülteci sayısına 5 bin kişi daha eklendi. Zulümden, baskıdan, açlıktan kaçarak güvenli gelecek kurma ümidiyle çıkılan yolculuklar felaketle sonuçlanabiliyor. 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan çocuk göçmenlerin akıbetleri bilinmiyor. Her gün Yunan tarafından darbedilen hatta katledilen mültecilerin durumuna şahit oluyoruz. Asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değl bizim gibi kriz bölgesine yakın ülkeler çekmektedir.

    "EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKEYİZ"
    Son 7 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı şu dönemde kimse sorumluluktan kaçamaz.

    Uluslararası toplum göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu sorunun önüne geçilemez."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Küresel Parlamenter Konferansı'na video mesaj
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