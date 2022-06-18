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    • Güncel
    • 18.06.2022 17:45
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    • 18.06.2022 17:45
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    ABD medyasından dikkat çeken analiz: Tehditler Erdoğan'a işlemiyor hazırlıklı olun

    ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'de çarpıcı Erdoğan analizi kaleme aldındı. Bloomberg, son dönemde Türkiye ile Batı ülkelerinin gerilim yaşadığına vurgu yaparak "ABD, Erdoğan'dan daha fazla tepkiye kendini hazırlamalı" ifadelerine yer verdi. Ayrıca yazıda "Türk vatandaşlarıyla birlikte Türkiye'nin müttefikleri ve düşmanları kendilerini 12 aylık hareketli bir dönem için kemerlerinizi bağlayın" denildi.

    ABD medyasından dikkat çeken analiz

    ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'te yazan Bobby Ghosn, son dönemde Türkiye ile Batı ülkeleri arasında iplerin gerildiğini yazarak dikkat çekici bir analiz hazırladı.

    "ABD, Erdoğan'dan daha fazla tepkiye kendini hazırlamalı" başlığının kullanıldığı analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yıl Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin miting dönemini başlattı. Erdoğan, 3'üncü on yılında da iktidarını korumak istiyor" yorumu yer aldı.

    Makalede, "Türk vatandaşlarıyla birlikte Türkiye'nin müttefikleri ve düşmanları kendilerini 12 aylık hareketli bir dönem için kemerlerinizi bağlayın" denildi.

    "TEHDİTLER ERDOĞAN'A İŞLEMEZ"

    Erdoğan'ın ABD ve Avrupa'ya karşı açıklamalarının başladığına dikkat çeken Ghosn, "Gelecek aylarda Erdoğan'ın Batı'yı ikiyüzlülükle suçladığını ve küresel ekonomi ve para baronlarının kampanyasını gündeme getirmesini bekleyin. Bu açıklamaların yanı sıra Erdoğan, Batı ile anlaşmalarında ve işbirliklerinde daha az uyumlu olmasını bekleyin" dedi. Ghosn, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini Ankara'nın veto etmesinin bunun bir uzantısı olduğunu söyledi.

        Ghosn, "Başkan Biden ve Avrupalı liderler Erdoğan'ın nasıl davranacağını bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Tehditler işe yaramaz ve aksine onun açıklamalarına uygun düşer. Yapacakları şey, Türkiye'nin işbirliği yapmamasına karşılık bir geçici çözüm bulunacağının sinyalini vermek olabilir. İsveç ve Finlandiya için NATO üyelerinin ayrı bir güvenlik yapısı oluşturmaları bunlardan biri olabilir. Bunu gelecek yaza kadar yapabilirler ve daha sonra ya yeni bir Türkiye Cumhurbaşkanı ile muhatap olurlar ya da artık Batı'yı öcü olarak görmeyen ve zafer kazanmış bir Erdoğan'la görüşürler" dedi.
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        Haberler Güncel ABD medyasından dikkat çeken analiz: Tehditler Erdoğan'a işlemiyor hazırlıklı olun
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