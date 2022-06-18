ABD medyasından dikkat çeken analiz: Tehditler Erdoğan'a işlemiyor hazırlıklı olun

Ghosn, "Başkan Biden ve Avrupalı liderler Erdoğan'ın nasıl davranacağını bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Tehditler işe yaramaz ve aksine onun açıklamalarına uygun düşer. Yapacakları şey, Türkiye'nin işbirliği yapmamasına karşılık bir geçici çözüm bulunacağının sinyalini vermek olabilir. İsveç ve Finlandiya için NATO üyelerinin ayrı bir güvenlik yapısı oluşturmaları bunlardan biri olabilir. Bunu gelecek yaza kadar yapabilirler ve daha sonra ya yeni bir Türkiye Cumhurbaşkanı ile muhatap olurlar ya da artık Batı'yı öcü olarak görmeyen ve zafer kazanmış bir Erdoğan'la görüşürler" dedi.