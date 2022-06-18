ABD medyasından dikkat çeken analiz: Tehditler Erdoğan'a işlemiyor hazırlıklı olun

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'te yazan Bobby Ghosn, son dönemde Türkiye ile Batı ülkeleri arasında iplerin gerildiğini yazarak dikkat çekici bir analiz hazırladı.
Makalede, "Türk vatandaşlarıyla birlikte Türkiye'nin müttefikleri ve düşmanları kendilerini 12 aylık hareketli bir dönem için kemerlerinizi bağlayın" denildi.
"TEHDİTLER ERDOĞAN'A İŞLEMEZ"
Erdoğan'ın ABD ve Avrupa'ya karşı açıklamalarının başladığına dikkat çeken Ghosn, "Gelecek aylarda Erdoğan'ın Batı'yı ikiyüzlülükle suçladığını ve küresel ekonomi ve para baronlarının kampanyasını gündeme getirmesini bekleyin. Bu açıklamaların yanı sıra Erdoğan, Batı ile anlaşmalarında ve işbirliklerinde daha az uyumlu olmasını bekleyin" dedi. Ghosn, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini Ankara'nın veto etmesinin bunun bir uzantısı olduğunu söyledi.