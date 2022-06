Servetine servet katan zenginler kulübü TÜSİAD'a sert tepki: İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar

Koç Holding'in aktifi son 1 yılda yüzde 67 (1 trilyon 158 milyar TL), Sabancı Holding'in yüzde 69 (916.3 milyar TL), Anadolu Efes'in yüzde 78 (97.7 milyar TL), Eczacıbaşı İlaç'ın yüzde 39 (8.5 milyar TL), Coca Cola'nın yüzde 100 (43.3 milyar TL) artmış durumda...

Boyner mağaza üzerine mağaza açıyor. Online alışverişte gelirlerini katlıyor. İlk çeyreğe bakın. Koç'un karı yüzde 218, Sabancı'nın 370.8, Eczacıbaşı'nın yüzde 35 artmış durumda...

Hele yeni başkan Orhan Turan'ın şirketi Ode Yalıtım.

Turan, ihracatla büyüme modelini eleştirse de kendi servetine bu yolla epey servet katmış... 6 kıtada 70'den fazla ülkeye ihracat yapıyorlar. Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna gelmiş durumdalar.