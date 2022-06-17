Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.06.2022 07:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2022 07:59
    ABONE OL

    Servetine servet katan zenginler kulübü TÜSİAD'a sert tepki: İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar

    Başkan Erdoğan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın skandal açıklamalarına tepki göstermiş, "CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır." demişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Madem kriz var, vatandaşın alım gücü iyice düştü, patronlar da biraz az kazansın. Mesala, bir kampanya başlatalım. İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    TÜSİAD’ın tuzu kuru!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti.



    AYNI MERKEZDEN İDARE EDİLİYORSUNUZ
    Başkan Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır." dedi.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Madem kriz var, vatandaşın alım gücü iyice düştü, patronlar da biraz az kazansın. Mesala, bir kampanya başlatalım. İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar." ifadelerini kullandı.

    İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;

    Önceki gün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) vardı.
    Yeni başkan Orhan Turan ile YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmalarını izledim. "Büyüsek de fakirleşiyoruz" diyorlar. "Eşitsiz gelir dağılımı demokratik sisteme yönelik inancı zedeler" diyorlar. "Gelirler hızla eriyor" diyorlar. "Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan politika kalkınmaya yetmiyor" diyorlar.
    Vay bee...


    Zenginler Kulübü'ne bak hele!
    Nasıl da halkı savunuyor öyle değil mi?
    Yahu, inandınız mı?
    Bu kulübün üyesi patronlar için önemli olan ülkenin, halkın çıkarları değildir, kendi çıkarlarıdır.
    Onlar kapitalizminin en örgütlü kulübüdür. İşçilerinin demokratik haklarından biri olan grev ve toplu sözleşme hakkından rahatsızdırlar.


    Her dönemde hele hele krizlerde kârlarını katlarken işçisine aynı oranda zam yapmazlar. Hatta daha iyi koşullarda daha yüksek bir ücretle çalışmak ve geçinebilmek için sendikaya üye olmak isteyen işçilerinin üzerine polisi salarlar.
    (Hatırlayın, Tuncay Özilhan eylem yapmak isteyen işçileri evinin sokağına bile aldırmamıştı.) Şimdi de enflasyondan şikâyet ediyorlar ya...
    O serzenişe de kanmayın.
    Onlar yükselen maliyeti sana, bana yansıtırlar. Ekonomiden aldıkları pay artar ama onu işçileriyle paylaşmazlar.

    ***

    Öyle ya...
    Madem kriz var, vatandaşın alım gücü iyice düştü, patronlar da biraz az kazansın. Mesala, bir kampanya başlatalım. İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar.
    Sermaye düşmanı değilim.
    Ama Patronlar Kulübü'nün şirket tablolarına bakınca tuzlarının kuru olduğu ayna gibi ortaya çıkıyor. O zaman da bu ağlaşmalar timsah gözyaşı gibi geliyor insana...
    Bakın, TÜSİAD üyeleri bu dönemde servetlerine nasıl servet katmışlar?

        Koç Holding'in aktifi son 1 yılda yüzde 67 (1 trilyon 158 milyar TL), Sabancı Holding'in yüzde 69 (916.3 milyar TL), Anadolu Efes'in yüzde 78 (97.7 milyar TL), Eczacıbaşı İlaç'ın yüzde 39 (8.5 milyar TL), Coca Cola'nın yüzde 100 (43.3 milyar TL) artmış durumda...
        Boyner mağaza üzerine mağaza açıyor. Online alışverişte gelirlerini katlıyor. İlk çeyreğe bakın. Koç'un karı yüzde 218, Sabancı'nın 370.8, Eczacıbaşı'nın yüzde 35 artmış durumda...
        Hele yeni başkan Orhan Turan'ın şirketi Ode Yalıtım.
        Turan, ihracatla büyüme modelini eleştirse de kendi servetine bu yolla epey servet katmış... 6 kıtada 70'den fazla ülkeye ihracat yapıyorlar. Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna gelmiş durumdalar.


        2020'de İSO İkinci 500'de 338'inci sıradan 296'ya çıkmıştı. 2021 listesi henüz açıklanmadı. Ama eminim orada da yine sıralama atlamıştır.
        Velhasıl, TÜSİAD'çıların tuzu kuru... Onların fakir edebiyatı yapmaları ancak ve ancak işçilerinin daha fazla zam istemelerini önlemek içindir.
        Haa, meşhur 6'lı masaya da şunu söylemeden geçemeyeceğim.
        TÜSİAD bugün sizinle aynı ağız konuşuyor da...
        Dikkat edin, burjuvazi sınıfı çıkarları gereği tutarlı demokrat olamazlar.
        Benden söylemesi...

        YAZIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TÜSİAD’ın tuzu kuru!
        Haberler Güncel Servetine servet katan zenginler kulübü TÜSİAD'a sert tepki: İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar
            SON DAKİKA