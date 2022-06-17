Servetine servet katan zenginler kulübü TÜSİAD'a sert tepki: İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti.
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Başkan Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır." dedi.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Madem kriz var, vatandaşın alım gücü iyice düştü, patronlar da biraz az kazansın. Mesala, bir kampanya başlatalım. İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar." ifadelerini kullandı.
İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;
Önceki gün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) vardı.
Yeni başkan Orhan Turan ile YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmalarını izledim. "Büyüsek de fakirleşiyoruz" diyorlar. "Eşitsiz gelir dağılımı demokratik sisteme yönelik inancı zedeler" diyorlar. "Gelirler hızla eriyor" diyorlar. "Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan politika kalkınmaya yetmiyor" diyorlar.
Vay bee...
Zenginler Kulübü'ne bak hele!
Nasıl da halkı savunuyor öyle değil mi?
Yahu, inandınız mı?
Bu kulübün üyesi patronlar için önemli olan ülkenin, halkın çıkarları değildir, kendi çıkarlarıdır.
Onlar kapitalizminin en örgütlü kulübüdür. İşçilerinin demokratik haklarından biri olan grev ve toplu sözleşme hakkından rahatsızdırlar.
Her dönemde hele hele krizlerde kârlarını katlarken işçisine aynı oranda zam yapmazlar. Hatta daha iyi koşullarda daha yüksek bir ücretle çalışmak ve geçinebilmek için sendikaya üye olmak isteyen işçilerinin üzerine polisi salarlar.
(Hatırlayın, Tuncay Özilhan eylem yapmak isteyen işçileri evinin sokağına bile aldırmamıştı.) Şimdi de enflasyondan şikâyet ediyorlar ya...
O serzenişe de kanmayın.
Onlar yükselen maliyeti sana, bana yansıtırlar. Ekonomiden aldıkları pay artar ama onu işçileriyle paylaşmazlar.
***
Öyle ya...
Madem kriz var, vatandaşın alım gücü iyice düştü, patronlar da biraz az kazansın. Mesala, bir kampanya başlatalım. İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar.
Sermaye düşmanı değilim.
Ama Patronlar Kulübü'nün şirket tablolarına bakınca tuzlarının kuru olduğu ayna gibi ortaya çıkıyor. O zaman da bu ağlaşmalar timsah gözyaşı gibi geliyor insana...
Bakın, TÜSİAD üyeleri bu dönemde servetlerine nasıl servet katmışlar?