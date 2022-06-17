Servetine servet katan zenginler kulübü TÜSİAD'a sert tepki: İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti.





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Başkan Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır." dedi.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Madem kriz var, vatandaşın alım gücü iyice düştü, patronlar da biraz az kazansın. Mesala, bir kampanya başlatalım. İşçilerini enflasyonda ezdirmemek için yeniden zam yapsınlar." ifadelerini kullandı.

İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;

Önceki gün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) vardı.

Yeni başkan Orhan Turan ile YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmalarını izledim. "Büyüsek de fakirleşiyoruz" diyorlar. "Eşitsiz gelir dağılımı demokratik sisteme yönelik inancı zedeler" diyorlar. "Gelirler hızla eriyor" diyorlar. "Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan politika kalkınmaya yetmiyor" diyorlar.

Vay bee...