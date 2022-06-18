Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında flaş gelişme: Bir şüpheli tutuklandı

Bozkır ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiş, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.