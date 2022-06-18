CHP'li Kılıçdaroğlu'nun koruduğu sözde gazetecilerin PKK için 102 program yaptığı ortaya çıktı: İşte ihanet şeması

Eli kanlı PKK/PYD-YPG terör örgütü, örgütsel yapı ve faaliyetlerini gerek siyasi alanda, gerekse silahlı alanda oluşturmak istediği propagandasını basın yoluyla yaptıkları ortaya çıktı. Diyarbakır'da bulunan yapım şirketleri ve ajansın Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına terör örgütü lehinde ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik programlar hazırladıkları belirlendi.
Yapılan haber ve programlar aracılığıla üst yönetiminin talimatlarının alt kadrolara aktarıldığı, Diyarbakır'dan havalanan TSK'ya ait F-16'ların hava harekâtının örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 93 farklı programın 846 bin 800 euro bedel ile satıldığı belirlendi. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda "Basın Komitesi Yapılanması" içerisinde yer alan 22 kişiyi gözaltına aldı.
Diyarbakır'da bulunan PEL Yapım, PİYA Yapım, ARİ Yapım, JİN News haber isimli ajansların, PKK/KCK bölücü terör örgütünün güdümünde Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları, farklı şirketler olmasına rağmen hareketlerinde birliktelik görüldüğü ve parasal kaynaklarının tek bir noktadan çıkış yaptığı tespit edildi.