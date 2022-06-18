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    • 18.06.2022 09:17
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    • 18.06.2022 09:37
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    CHP'li Kılıçdaroğlu'nun koruduğu sözde gazetecilerin PKK için 102 program yaptığı ortaya çıktı: İşte ihanet şeması

    Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hangi gerekçeyle içerideler” diye sorduğu 20 ‘gazeteci’ ve çatısı altında çalıştıkları şirketlere ilişkin operasyonun detaylarına ortaya çıktı. Pel Yapım, Piya Yapım ve Ari Yapım ajanslarının, terör örgütü PKK’nın örgüt şemasında sözde basın komitesine bağlı Sterk TV ve Medya Haber TV’ye içerik ürettikleri, söz konusu ‘gazetecilerin’ bu mecralara terör propagandası içeren 102 program yaptıkları belirlendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    PKK için 102 program! İhanet şeması ortaya çıktı

    Eli kanlı PKK/PYD-YPG terör örgütü, örgütsel yapı ve faaliyetlerini gerek siyasi alanda, gerekse silahlı alanda oluşturmak istediği propagandasını basın yoluyla yaptıkları ortaya çıktı. Diyarbakır'da bulunan yapım şirketleri ve ajansın Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına terör örgütü lehinde ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik programlar hazırladıkları belirlendi.

    Yapılan haber ve programlar aracılığıla üst yönetiminin talimatlarının alt kadrolara aktarıldığı, Diyarbakır'dan havalanan TSK'ya ait F-16'ların hava harekâtının örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 93 farklı programın 846 bin 800 euro bedel ile satıldığı belirlendi. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda "Basın Komitesi Yapılanması" içerisinde yer alan 22 kişiyi gözaltına aldı.

    Diyarbakır'da bulunan PEL Yapım, PİYA Yapım, ARİ Yapım, JİN News haber isimli ajansların, PKK/KCK bölücü terör örgütünün güdümünde Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları, farklı şirketler olmasına rağmen hareketlerinde birliktelik görüldüğü ve parasal kaynaklarının tek bir noktadan çıkış yaptığı tespit edildi.

        PAÇAVRALI FOTOĞRAF
        Şüphelilerden S.D. ve R.G.'nin Piya Yapım'a ortak olduğu ve Sterk TV'ye yapılan programlar hakkında görüşmeler yaptıkları, M.A.E. ve Z.A.B.'nin Sterk TV'deki programlarda PKK propagandası yaptığı, E.Ü.'nün Medya Haber TV'de sunduğu programda PKK propagandası yaptığı ve PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerini anlattığı belirlendi. İkametinde de çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden A.O.'nun Medya Haber TV'de PKK lehine program yaptığı, PKK'ya bağlı Mezopotamya haber ajansının editörü olduğu, PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının olduğu paçavraları salladığı ve PKK üyesi olmaktan aranan şüphelilerle irtibatı tespit edildi.

        HABER ADI ALTINDA ÖRGÜT TALİMATLARI AKTARILDI
        Yapım şirketlerinin hazırladıkları haber ve program içeriklerinde; PKK/KCK terör örgütünün üst yönetiminin talimatlarının alt kadrolara aktarıldığı ortaya çıktı. Terör örgütü lehinde ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik programlar yapılığı belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi verilerek ajite edilmeye çalışıldığı görüldü. Terör örgütüne katılan ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının hayat hikâyelerinin anlatılarak örgüte katılımı teşvik edici, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının kahramanlaştırıldığı programların yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca bölücü terör örgütünün Avrupa, Suriye ve Irak alanında faaliyet gösteren TEV- ÇAND isimli medya kültür yapılanmasının faaliyetlerinin Sanat-Kültür faaliyeti adı altında servis edildiği belirlendi.

        F-16 UÇAKLARININ KALKIŞINI HABER VERDİLER
        Diyarbakır'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16'ların hava harekâtının örgüt mensuplarına duyurmak amaçlı haberlere yer verdikleri tespit edilmesi üzerine bahse konu yapım şirketleri ve çalışanları hakkında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; adı geçen şirketler ve çalışanlarının bölücü terör örgütünün "Basın Komitesi Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

            İNGİLTERE VE BELÇİKA ÜZERİNDEN YAYIN
            Şüphelilerin ikametlerinde ve yapım şirketlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Ari yapım şirketinde yapılan aramalarda ise terör örgütü güdümünde yayın yapan STERK TV'ye bağlı sunucular tespit edildi. Ayrıca şirketlerden elde edilen doküman ve dijitallerde Belçika merkezli Hivron Nv isimli şirket ile anlaşma yapıldığı, şirkete 93 farklı program hazırlanarak gönderildiği karşılığında 157 adet faturada toplam 846 bin 800 Euro bedel ile satıldığı ortaya çıktı.

            Hivron Nv isimli şirket ile ilgili yapılan araştırmada; Şirketin Belçika'nın başkenti Brüksel de bulunduğu, şirket sahibinin Nimetullah Kılıçarslan olduğu, eski adı MED TV, güncel olarak Medya TV, Medya Müzik TV, Medya Haber TV isimli yayın organlarının sahibi olduğu tespit edildi.

            TERÖRİSTLERLE YAN YANA
            Gözaltındaki şüphelilerden Ö.Ç.'nin Medya Haber TV'de PKK propagandası yaptığı belirlenirken, ikametinde ele geçirilen dijital materyallerde PKK'lı teröristlerle çekilmiş fotoğrafları bulundu. Şüphelilerden İ.E.'nin A.O.'nun Medya Haber TV'deki programına katıldığı ve PKK lehine konuşmalar yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ari Yapım kameramanı L.A.'nın ikametinde bulunan dijital materyallerde ise PKK'yı simgeleyen bez parçaları, PKK'lı teröristlerle bebek katili Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

                PKK'YA ÖZEL PROGRAM
                Sterk TV'de program yapan M.İ.'nin konuk olarak katıldığı programlarda PKK propagandası yaptığı, yine Sterk TV'de program yapan S.A.'nın da PKK'ya ait güncel haberlerle sözde açlık grevleri, TSK operasyonlarına karşı haberler ve örgüt için önemli günlere ilişkin haberler yaptığı belirlendi. Ari Yapım'da çalışan R.T.'nin Sterk TV ve Medya Haber TV'ye program hazırladığı ve kanallara program sağlayan Piya ve Pel Yapım'la irtibatlı olduğu tespit edildi. Yine gözaltına alınan sözde gazetecilerin teröristlerle iletişim halinde oldukları belirlendi.

                93 PROGRAMA 846 BİN EURO
                Ari, Pel ve Piya Yapım'da yapılan aramalarda Belçika merkezli Hivron Nv isimli şirketle anlaşma yapıldığı ve şirkete hazırlanan 93 farklı program karşılığında 846 bin Euro alındığı tespit edildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Hivron Nv isimli şirketi araştıran ekipler, şirket sahibi N.K.'nın, eski adı MED TV olan Medya TV, Medya müzik TV, Medya Haber TV isimli yayın organlarının sahibi olduğunu deşifre etti.

                N.K.'nın PKK propagandası ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurum ve organlarını aşağılama suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

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                Haberler Güncel CHP'li Kılıçdaroğlu'nun koruduğu sözde gazetecilerin PKK için 102 program yaptığı ortaya çıktı: İşte ihanet şeması
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