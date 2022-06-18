CHP'li Kılıçdaroğlu'nun koruduğu sözde gazetecilerin PKK için 102 program yaptığı ortaya çıktı: İşte ihanet şeması

PAÇAVRALI FOTOĞRAF

Şüphelilerden S.D. ve R.G.'nin Piya Yapım'a ortak olduğu ve Sterk TV'ye yapılan programlar hakkında görüşmeler yaptıkları, M.A.E. ve Z.A.B.'nin Sterk TV'deki programlarda PKK propagandası yaptığı, E.Ü.'nün Medya Haber TV'de sunduğu programda PKK propagandası yaptığı ve PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerini anlattığı belirlendi. İkametinde de çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden A.O.'nun Medya Haber TV'de PKK lehine program yaptığı, PKK'ya bağlı Mezopotamya haber ajansının editörü olduğu, PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının olduğu paçavraları salladığı ve PKK üyesi olmaktan aranan şüphelilerle irtibatı tespit edildi.