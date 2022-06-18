Son dakika: Türkiye PKK destekçisi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı kolları sıvadı! Başkan Erdoğan Madrid'e özel belgelerle gidecek

PKK'NIN SİLAHI İSVEÇ'TEN

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in terör örgütüne verdiği silahlar da seri numaraları ve fotoğraflarla kayıt altına alındı. Teröristler tarafından Türkiye ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yoğun olarak kullanılan İsveç üretimi AT-4 tanksavar füzeleri, piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı. Mehmetçiğin terör örgütüne yönelik operasyonlarında 2018 yılından bu yana Hakkâri, Şırnak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgesinde çok sayıda AT-4 tanksavar ele geçirildi.