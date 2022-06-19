67 milyonluk vurgunda yine aynı taktik: FETÖ!

İstanbul'da Dolandırıcılık Büro Amirliği, "Şişli'de bir kadın dolandırılıyor. Şu ana kadar 50 milyon lirasını aldılar" şeklindeki ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı. Ekipler, ihracat ile uğraşan Nevra K.'nın kendisini polis ve savcı olarak arayan dolandırıcılara inandığı ve toplamda 50 milyon liralık bir ödeme yaptığını tespit etti.
FETÖ İLE KORKUTTULAR
Kısa bir süre önce anne ve babasını kaybettiği öğrenilen Nevra K.'yla ilk önce geçtiğimiz ekimde savcı olarak arayarak tanışan şüphelilerin onu kısa sürede bir terör operasyonu içinde olduğuna inandırdıkları öğrenildi. "FETÖ sizin mallarınıza el koyacak. Onları satın bize verin, Merkez Bankası'na yatıracağız.
Operasyon bitince alacaksınız" sözlerine inanan Nevra K.'nın her gün sözde savcı ve polislerle konuştuğu belirlendi. Şüphelilerin bazı geceler Nevra K.'ya telefonunu açık bırakarak uyumasını sağladıkları öğrenildi. Bu gelişme üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke elemanlarının kimlikleri ve oturdukları adresler tespit edildi.