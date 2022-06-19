67 milyonluk vurgunda yine aynı taktik: FETÖ!

İstanbul'da Dolandırıcılık Büro Amirliği, "Şişli'de bir kadın dolandırılıyor. Şu ana kadar 50 milyon lirasını aldılar" şeklindeki ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı. Ekipler, ihracat ile uğraşan Nevra K.'nın kendisini polis ve savcı olarak arayan dolandırıcılara inandığı ve toplamda 50 milyon liralık bir ödeme yaptığını tespit etti.