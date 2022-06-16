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    • 17.06.2022 01:38
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    Ege'de Yunan provokasyonu! Silahlandırılmaması gereken Limni'deki hava üssü ve askerler görüntülendi

    Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Türkiye karşıtı adımları ve Ege'deki provokatif hamleleri sürüyor. Silahlandırılmaması gereken adaları adeta kışlaya çeviren Atina yönetimi bazı adalara hava üssü bile kurdu. O adalardan birisi de Limni... Yunan SKAİ TV provokatif bir habere imza atarak Limni Adası'ndaki hava üssünü görüntüledi ve askerlerle röportaj yaptı.

    takvim.com.tr
    Limni’deki askeri hava üssü görüntülendi!

    Yunanistan, Ege Denizi'nde Lozan ve Paris Antlaşmaları ile kurulan dengeleri bozdu. Silahlandırılmaması gereken adaları uluslararası hukuku çiğneyerek adeta kışlaya çevirdi.



    Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamleleri karşısında uluslararası arenada girişimlerini sürdürüyor ve söz konusu adaların silahlardan arındırılması yönünde çağrılarda bulunuyor.



    18 ADAYI CEPHANELİK HALİNE GETİRDİ
    Yunanistan ve Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen Atina, 18 adayı cephanelik haline getirirken, bazılarına havaalanı bile inşa etti.

    Savaş uçakları yerleştirdi, Türkiye'ye potansiyel tehdit haline geldi. Bu konuda Yunanistan'a çok sayıda nota verildi.

    LİMNİ ADASI'NDAKİ HAVA ÜSSÜ
    Yaşanan bu tartışmaların ışığında Yunanistan merkezli SKAİ TV provokatif bir habere imza atarak Limni Adası'ndaki hava üssünü görüntüledi ve askerle röportaj yaptı.



        Limni Adası'nın 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ne göre askerden arındırılmış olması gerektiği biliniyor.



        TÜRKİYE'YE SADECE 5.5 KM UZAKLIKTA!
        Midilli Adası, Ege Denizi'ndeki 3. büyük ada olarak biliniyor. Jeopolitik konumu en önemli adalardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Türkiye'ye sadece 5,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adanın köy kısımlarında bile askeri birlikler yer alıyor.

        Bölgede tümen seviyesinde mekanize askeri birlik bulunuyor. Sisam Adası'nda olduğu gibi burada da bir askeri hava üssü kurulmuş durumda. Yunan jetleri bu alanına inip kalkabiliyor. Semadirek ve Limni adaları da Türkiye'ye en yakın adalar içinde yer alıyor. Bu adalarda da askeri birlikler bulunuyor.
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