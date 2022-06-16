Ege'de Yunan provokasyonu! Silahlandırılmaması gereken Limni'deki hava üssü ve askerler görüntülendi

Bölgede tümen seviyesinde mekanize askeri birlik bulunuyor. Sisam Adası'nda olduğu gibi burada da bir askeri hava üssü kurulmuş durumda. Yunan jetleri bu alanına inip kalkabiliyor. Semadirek ve Limni adaları da Türkiye'ye en yakın adalar içinde yer alıyor. Bu adalarda da askeri birlikler bulunuyor.



