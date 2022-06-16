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    • 16.06.2022 18:26
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    Yunan ana muhalefet lideri Çipras'tan Miçotakis hükümetine uyarı: Kendimizi kandırmayalım

    Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'ın "Batı'nın ileri karakolu" haline geldiğini belirterek, "Umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız." dedi. Başkan Erdoğan Miçotakis'e tepki gösterip, "“Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler. Şaka yapmıyorum" demişti.

    Çipras’tan Miçotakis hükümetine uyarı

    Yunanistan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (SEB) yıllık olağan genel kurulunda konuşan Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dış politikada izlediği yolun, Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu belirtti.

    "BATI'NIN İLERİ KARAKOLUNA DÖNÜŞTÜK"

    Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine, artık krizin parçası haline geldiğini ifade eden Çipras, "(Yunanistan) Doğu Akdeniz'in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkeziyken, Batı'nın ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız." diye konuştu.

    "EKONOMİK SONUÇLARI OLUMSUZ OLACAK"

    Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini belirterek, "Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden, ağır silahlar göndererek, Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız, maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor." dedi.

    Yunanistan'da son yıllardaki hükümetlerin izlediği dogmaların, Miçotakis hükümetince değiştirildiğini dile getiren Çipras, "Komşularımızla karşıtlığımız sadece söylem seviyesinde kalsa, gerginlik artmasa bile, sonuçları ekonomi için de son derece olumsuz olacaktır, özellikle yazın." ifadesini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu.

    "Terör örgütlerinin NATO'da yer almasını kabullenemeyiz" diyen Erdoğan, Yunanistan'a da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi?" dedi.



        "BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK"
        Yunanistan Başbakanı Miçtoakis'in ABD'de Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalara örnek veren Başkan Erdoğan, "Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
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