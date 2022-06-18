Aralarında 19 yaş fark var! Aynı evde yaşadığı Ayşecik'i başkasıyla görünce öldürdü!

Olay, 17 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Fırat Işık, aynı evi paylaştığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ın yanına geldi. Ceylan'ın, Erdem İ. ile beraber olduğunu gören Fırat I., bıçaklı saldırıda bulundu.