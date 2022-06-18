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    • Güncel
    • 18.06.2022 19:33
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    • 18.06.2022 19:33
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    Aralarında 19 yaş fark var! Aynı evde yaşadığı Ayşecik'i başkasıyla görünce öldürdü!

    Erzurum'da Fırat Işık (26), aynı evde yaşadığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ı (45) iddiaya göre Erdem İ. (32) ile birlikte görünce bıçakladı. Yaralanan Ceylan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Fırat Işık ve Erdem İ. adliyeye sevk edildi.

    Aynı evde yaşadığı Ayşecik’i öldürdü

    Olay, 17 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Fırat Işık, aynı evi paylaştığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ın yanına geldi. Ceylan'ın, Erdem İ. ile beraber olduğunu gören Fırat I., bıçaklı saldırıda bulundu.

    Erdem İ., bıçak darbesinden kendini kurtarırken, Ceylan yaralandı. Kanlar içinde kalan Ayşecik Dağıstanlı Ceylan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ceylan'ı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Fırat Işık ve Erdem İ.' yi gözaltına aldı.
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        Haberler Güncel Aralarında 19 yaş fark var! Aynı evde yaşadığı Ayşecik'i başkasıyla görünce öldürdü!
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