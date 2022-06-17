Ülkemizin yerli ve milli gururu SİHA Bayraktar TB2'ye Alman hayran kaldı: Öve öve bitiremediler

Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, geleceğin savaşının silah şirketlerine yeni beklentiler dayattığı vurgulanarak, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) gibi insansız hava araçlarının gelecekteki savaşlara giderek daha fazla hakim olmasının muhtemel olduğu belirtildi.
Haberde, geleceğin silahlarının daha iyi bir ağ yapısına sahip olduğu, yapay zeka ile çalıştığı, daha hassas ve daha ölümcül olduğu kaydedildi.
Söz konusu özelliklerin, Startus Insights'ın savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren binden fazla start-up üzerinde yaptığı bir analizin sonucu olduğu belirtilen haberde, geleceğin silahlarında "bağlanabilirlik, özerklik, hatasızlık ve sürdürülebilirlik" olarak dört eğilimin ortaya çıktığı aktarıldı.