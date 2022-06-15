SON DAKİKA: AKINCI TİHA'dan 30 kilometreden tam isabet! KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı
Son dakika haberleri... Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 mühimmatı ile havalanan AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi.
15.06.2022 12:09 - Son Güncelleme: 15.06.2022 12:18
Baykar açıklamasına göre, 14 Haziran'da Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.