SON DAKİKA: AKINCI TİHA’dan 30 kilometreden tam isabet! KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.