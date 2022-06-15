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Haberler Güncel SON DAKİKA: AKINCI TİHA'dan 30 kilometreden tam isabet! KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

SON DAKİKA: AKINCI TİHA'dan 30 kilometreden tam isabet! KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

Son dakika haberleri... Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 mühimmatı ile havalanan AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi.

15.06.2022 12:09 - Son Güncelleme: 15.06.2022 12:18
SON DAKİKA: AKINCI TİHA’dan 30 kilometreden tam isabet! KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.

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SON DAKİKA: AKINCI TİHA’dan 30 kilometreden tam isabet! KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

Baykar açıklamasına göre, 14 Haziran'da Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

SON DAKİKA: AKINCI TİHA’dan 30 kilometreden tam isabet! KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

AKINCI'nın üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatın 30 kilometre uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti.

SON DAKİKA: AKINCI TİHA’dan 30 kilometreden tam isabet! KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

Geçen günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

SON DAKİKA: AKINCI TİHA’dan 30 kilometreden tam isabet! KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart'ta gerçekleştirilen test uçuşunda 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

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