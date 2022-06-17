'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanşlığı'ndan açıklama: Herhangi bir anlaşma imzalanmadı

"SÜRE SONUNDA SADECE PASAPORTLA SEYAHAT EDEBİLECEKLER"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır.

Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir.

Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına 6,5 aylık, yani geçici bir süre için, Türkiye'ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır.

Bu süre sonunda Norveç vatandaşları, Türkiye'ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerdir."