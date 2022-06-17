Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten canlı yayında açıklamalar

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında merak edilen soruları yanıtlıyor.

GÖKÇEK'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Mansur Yavaş bana çattıkça hayat buluyor.

Mansur Yavaş sanal bir belediye başkanı. Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vurgun Cumhuriyet tarihinde olmadı.

Sayın Yavaş'a teklifim ekranlar önünde tartışmak

Mansur Yavaş sürekli bana çatıyor, o nedenle onun hakkında konuşuyorum. Yavaş'ın Ankara'da bir icraatı bile yok.

Recep Tayyip Erdoğan'a hepimizin sahip çıkması gerekir. Ben kendisinin isteğiyle istifa ettim. Ben isyan etsem kime ne kazandıracağım?

Ben bir dava adamıyım.

Liderler de yanlış yapar. Ama doğruları kenara atıp sadece yanlışları öne sürmek çok yanlış.

Recep Tayyip Erdoğan'a şu an bir şey olsa, Türkiye parçalanır.

Biden 7'li masayı neden destekliyor? Millet İttifakı seçimleri kazanırsa HDP sözde Kürdistan'ı kurmak istemeyecek mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 bin 200 kişi işten çıkarıldı. Mansur Yavaş 2019'dan bu yana 15 bin kişiyi işe aldı. Bunların bir bölümü hiç işe gelmiyor.

Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı adayı olmak için çıldırıyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsa Türkiye üç buçuk yılda batar.

Ayrıntılar geliyor