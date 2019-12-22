CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'yi boş sözlerle eleştirdi. Hükümetin politikalarına yüklenen Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı Marmaray'a sahip çıktı.

"ECEVİT YAPTI"

CHP'li Tuncay Özkan, AK Parti'nin mega projelerinden biri olan Marmaray'ın Bülent Ecevit tarafından yapıldığını savundu.

Özkan, "Marmaray'ı Ecevit yaptı, dediğim zaman bağırıyorsunuz, Ecevit yaptı tabii. Yatın kalkın Ecevit'e dua edin, yatın kalkın sosyal demokrat iktidar ortaklıklarına dua edin. Yolsuzlukla mücadele ettiler, Avrupa Birliğine götürdüler, Orta Doğu bataklığına götürmediler. Marmaray dâhil olmak üzere o projeleri gerçekleştirdiler. Bakanlar Kurulu kararlarını da çıkartır gösteririm. Bravo! Kardeşim, çok doğru bir konuşma yaptın, Ecevit'in hakkını teslim ettin, aferin, bu kadar." ifadelerini kullandı.