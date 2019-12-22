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  • 22.12.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 11:20

'dan ilginç sözler: "Marmaray'ı Ecevit yaptı"

’li , yine ilginç bir açıklama yaptı. döneminde yapılan Marmaray’ı sahiplenen Özkan, “Marmaray’ı Ecevit yaptı, dediğim zaman bağırıyorsunuz, Ecevit yaptı tabii. Yatın kalkın Ecevit’e dua edin” ifadelerini kullandı.

Marmaray'ı Ecevit yaptı

İzmir Milletvekili , 'nda 'yi boş sözlerle eleştirdi. Hükümetin politikalarına yüklenen Tuncay Özkan, 'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı Marmaray'a sahip çıktı.

"ECEVİT YAPTI"
CHP'li Tuncay Özkan, AK Parti'nin mega projelerinden biri olan Marmaray'ın tarafından yapıldığını savundu.

Özkan, "Marmaray'ı Ecevit yaptı, dediğim zaman bağırıyorsunuz, Ecevit yaptı tabii. Yatın kalkın Ecevit'e dua edin, yatın kalkın sosyal demokrat iktidar ortaklıklarına dua edin. Yolsuzlukla mücadele ettiler, Avrupa Birliğine götürdüler, bataklığına götürmediler. Marmaray dâhil olmak üzere o projeleri gerçekleştirdiler. Bakanlar Kurulu kararlarını da çıkartır gösteririm. Bravo! Kardeşim, çok doğru bir konuşma yaptın, Ecevit'in hakkını teslim ettin, aferin, bu kadar." ifadelerini kullandı.

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