Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan 8 şüpheli, adliyeye götürüldü.

Ek gözaltı süresi için sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Bu zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST KALDILAR

Şüphelilerden Altan Bora, Osman Tuncer, Bülent Kutsal ve Tan Dervişoğlu ise soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan 4 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmüştü.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Bozkır ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilmiş, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında ise emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı verilmişti.

Göktaş dışındaki diğer şüpheliler gözaltına alınmıştı.

ÖZEL EKİP LEVENT GÖKTAŞ'IN PEŞİNDE

Öte yandan suikastin kilit ismi olduğu belirtilen dönemin özel kuvvetler MAK alay komutanı Mustafa Levent Göktaşın yakalanması için özel ekip oluşturulduğu ve her yerde arandığı öğrenildi.