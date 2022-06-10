Necip Hablemitoğlu suikastının 1 numaralı sanığı Levent Göktaş baskın haberini alınca firar etti!

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi olarak MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda, Özel Kuvvetler içinde yuvalanmış FETÖ bağlantılı eski askerlere yönelik operasyon düzenlenmişti. 2'si sivil 7'si eski asker 9 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında, o dönem MAK Alay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olan Tarkan Mumcuoğlu, yardımcısı Fikret Emek, birimde çalışan askerlerden Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal, Kamil Metin ile siviller Memiş Aytekin ve Osman Tuncer yakalandı.
Dönemin MAK Alay Komutanı Levent Göktaş ile eski Özel Kuvvetler üyesi Tan Dervişoğlu ise adreslerinde bulunamadı. Göktaş'ın Ankara Söğütözü'nde kendine ait avukatlık bürosunun adresini MERNİS'e bildirdiği, operasyon gecesi ise İstanbul Sarıyer'de kızının yaşadığı rezidansta olduğu, İstanbul'da eşinin kaldığı eve şafak vakti yapılan baskını duyunca da firar ettiği öğrenildi. Diğer firari isim Dervişoğlu'nun ise 3 ay önce Güney Afrika'ya gittiği belirlendi.
HURDACI BULUNDU
Suikastta kullanılacak telefon hatlarının Bozkır ile aynı birimde görev yapan sağlık astsubay Kamil Metin'in cep telefonu satışı yapan kardeşinden temin edildiği belirlendi. Bozkır'ın 2002'de Göktaş'ın kendisini makamına çağırdığı, hedef kişinin Hablemitoğlu olduğunu, evinin bulunduğu bölgede keşif faaliyeti yapmasını istediği belirtildi.