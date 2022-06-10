Necip Hablemitoğlu suikastının 1 numaralı sanığı Levent Göktaş baskın haberini alınca firar etti!

Dönemin MAK Alay Komutanı Levent Göktaş ile eski Özel Kuvvetler üyesi Tan Dervişoğlu ise adreslerinde bulunamadı. Göktaş'ın Ankara Söğütözü'nde kendine ait avukatlık bürosunun adresini MERNİS'e bildirdiği, operasyon gecesi ise İstanbul Sarıyer'de kızının yaşadığı rezidansta olduğu, İstanbul'da eşinin kaldığı eve şafak vakti yapılan baskını duyunca da firar ettiği öğrenildi. Diğer firari isim Dervişoğlu'nun ise 3 ay önce Güney Afrika'ya gittiği belirlendi.