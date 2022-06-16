Osmaniye’de torbacı operasyonu: 7 gözaltı

Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 50 polisin katıldığı operasyonda belirlenen adresler didik didik arandı.