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    • 15.06.2022 10:33
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    • 15.06.2022 10:33
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    Diyarbakır'da FETÖ'ye operasyon: Sahte kimliklerle yakalandılar

    Diyarbakır'da FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    FETÖ’cüler sahte kimlikle yakalandı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    2 FETÖ'CÜ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
    Yapılan çalışmada, hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis memuru H.F.Ö. tren garında, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve terör örgütünün eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan A.G. ise Fırat Bulvarı'nda yakalandı.

    Kimlik bilgilerinin tespiti sırasında kardeşlerine ait kimlikleri kullandıkları anlaşılan firarilere, "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan adli işlem yapıldı.

    Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Diyarbakır'da FETÖ'ye operasyon: Sahte kimliklerle yakalandılar
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