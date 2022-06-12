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    • 12.06.2022 13:09
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vekaletini İYİ Partili isme verince CHP'de kriz çıktı!

    Seçildiği günden bu yana hizmetten çok gezmeleriyle gündeme gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2 günlük yeni şehir dışı programı için Başkan vekaletini CHP’li Hüseyin Aksu’dan alıp İYİ Partili Akın Gürkan’a vermesi kriz çıkardı. İmamoğlu’nun bu kararı CHP’liler tarafından büyük tepkiyle karşılanırken "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum” dedi.

    İmamoğlu vekaletini İYİ Partili isme verince CHP’de kriz çıktı!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan vekaleti CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 11 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde İstanbul dışına çıkma akrarı aldı. İmamoğlu, il dışına çıkması nedeniyle yerine daha önce vekalet eden ve 'Başkan Yardımcısı olarak' görevlendirilen CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Akın Gürkan'a vekalet verdi.

    İlgili makamlara gönderilen yazıda, "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

        Görevin CHP'li Aksu'nun yerine İYİ Partili Gürkan'a verilmesi özellikle CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.

        Sağ ayrıca "Vekaleti İYİ Partili üyeye vermiş. Bence CHP İBB grubuna hakarettir" diye ekledi.
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        Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vekaletini İYİ Partili isme verince CHP'de kriz çıktı!
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