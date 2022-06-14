Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışma sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

ŞEHİT RAMAZAN GÖK EBEDİYETE UĞURLANDI

Tokat Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, ardından kara yoluyla Erbaa ilçesi Merkez Büyük Camisi'ne götürüldü.

Burada şehidin babası Zühtü ve annesi Zarife Gök ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"DÜĞÜNÜMÜZ OLACAKTI BENİ BIRAKIP GİTTİN"

Askeri kamuflaj giyen şehidin nişanlısı Kübra Özyurt da tabuta sarılarak, "Ramazan'ım, 4 yıl dayandın 1,5 ay dayanamadın. Düğünümüz olacaktı. Beni bırakıp gittin." diye ağıt yaktı.

Cenaze töreninde şehidin kız kardeşinin de askeri kamuflaj giydiği görüldü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi, Tosunlar köyünde toprağa verildi.