Son dakika: Başkan Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Ankara’nın Akyurt ilçesini havadan inceledi

SEL BÖLGESİ İÇİN YENİ UYARI

Meteoroloji, başkent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, Ankara Valiliği ise saat verip sel ve su baskını uyarısı yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

4 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.