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    • 14.06.2022 15:39
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Ankara’nın Akyurt ilçesini havadan inceledi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yaşanan sel felaketinden etkilenen Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu. Öte yandan Ankara için yeni bir uyarı daha yapıldı.

    takvim.com.tr
    Sel bölgesine havadan inceleme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın inceleme anına ilişkin fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

    SEL BÖLGESİ İÇİN YENİ UYARI
    Meteoroloji, başkent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, Ankara Valiliği ise saat verip sel ve su baskını uyarısı yaptı.

    Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

    4 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
    Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

    İlçede hafta sonu akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

    Yaşanan sel felaketi sonrası 4 vatandaş hayatını kaybetti.

    Ankara'daki sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların isinleri şu şekilde:

    CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21), Ramazan Gök (66)

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Ankara’nın Akyurt ilçesini havadan inceledi
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