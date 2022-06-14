Son dakika: Başkan Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Ankara’nın Akyurt ilçesini havadan inceledi

SEL BÖLGESİ İÇİN YENİ UYARI
Meteoroloji, başkent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, Ankara Valiliği ise saat verip sel ve su baskını uyarısı yaptı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım."
4 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede hafta sonu akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.
Yaşanan sel felaketi sonrası 4 vatandaş hayatını kaybetti.
Ankara'daki sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların isinleri şu şekilde:
CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21), Ramazan Gök (66)