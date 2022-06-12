Kastamonu'da etkisini artıran yağış nedeniyle yollar yıkıldı: 8 köye ulaşım kapandı

ELEKTRİK DİREĞİNİN BİR TANESİNİ SEL GÖTÜRDÜ

Yağışın aniden bastırdığını söyleyen Mehmet Aydın, "Yağmur saat 15.00 gibi başladı. Önce direğin birine yıldırım düştü, ardından yağmur yağmaya başladı. Daha önce orada bir çukur vardı. O çukurdan sonra sel öbür tarafa geçemediği için yoldan tarafa kaydı. Yolu yavaş yavaş oydu, komple aldı. Elektrik direğinin bir tanesini sel götürdü. Direğin biri muhtemelen şu an yok. Muhtemelen sel aldı götürdü. Bir tanesi de yıkılmak üzere. Teller zaten kopmuş durumda" dedi.