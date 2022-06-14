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    • Güncel
    • 14.06.2022 17:22
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    • 14.06.2022 17:37
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    Muharrem İnce'den CHP'ye bir bomba daha: Atatürk'ün partisi değil

    CHP'yi ağır bir bombadırmana tutarak partiden istifa eden ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce eski partisine yönelik yeni eleştirilerde bulundu. Muharrem İnce, CHP'yi Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını belirterek parti yönetimine sert sözlerle yüklendi.

    takvim.com.tr
    CHP Atatürk’ün partisi değil

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce eski partisinin Atatürk çizgisinden kaydığını belirterek sert sözlerle eleştiride bulundu.

    CHP'YE BOMBA: ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİL! ATATÜRK DİYEMEYENLER VAR
    CHP'yi Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını belirten İnce "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var. Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor. Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun." dedi. İnce bu sözlerle CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na ve CHP yönetimine yüklendi.

    SINIR ÖTESİ OPERASYONLARA DESTEK
    İnce Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatıA destek vereceklerini belirterek "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

    Mavi Vatan ve Yunanistan'la yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan İnce, "Hükümetin mavi vatan tezini destekliyoruz. Antalya'nın ve Akdeniz'in güvenliği mavi vatanı gerçekleştirmeye bağlıdır" dedi.

    CHP'Yİ AĞIR SÖZLERLE ELEŞTİRİP İSTİFA ETMİŞTİ
    CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu ve CHP'den istifa etti.

        İnce istifa ettiği gün CHP yönetimine şu sözlerle yüklendi:

        "(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

        CHP ATATÜRK'ÜN POSTERİNİ BİLE YASAKLADI
        Her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına saklanarak ve Atatürk'ü istismar ederek siyaset yapan CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maskesi son olarak Maltepe'de yaptığı miting ile düşmüştü.

        Atatürk'ün kurduğu parti CHP, sadece siyaseten Gazi Mustafa Kemal Atatütrk'ün adını kullanırken, Maltepe'deki mitingde kurulan sahnenin hiçbir yerinde postere yer vermedi. Her yerde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ise dikkat çekti.

        KILIÇDAROĞLU ATATÜRKÇÜLERİ TASFİYE ETTİ
        Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası ile partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturduktan sonra Atatürkçü isimleri tasfiyeye başladı.

        Partide Atatürkçülük çizgisini temsil ettiği düşünülen kim varsa zamanla tasfiye edilirken Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Tanrıkulu gibi DHKP-C'ye yakın isimler partide baş köşeye taşındı.

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