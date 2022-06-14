Muharrem İnce'den CHP'ye bir bomba daha: Atatürk'ün partisi değil

İnce istifa ettiği gün CHP yönetimine şu sözlerle yüklendi:



"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

CHP ATATÜRK'ÜN POSTERİNİ BİLE YASAKLADI

Her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına saklanarak ve Atatürk'ü istismar ederek siyaset yapan CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maskesi son olarak Maltepe'de yaptığı miting ile düşmüştü.

Atatürk'ün kurduğu parti CHP, sadece siyaseten Gazi Mustafa Kemal Atatütrk'ün adını kullanırken, Maltepe'deki mitingde kurulan sahnenin hiçbir yerinde postere yer vermedi. Her yerde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ise dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU ATATÜRKÇÜLERİ TASFİYE ETTİ

Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası ile partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturduktan sonra Atatürkçü isimleri tasfiyeye başladı.

Partide Atatürkçülük çizgisini temsil ettiği düşünülen kim varsa zamanla tasfiye edilirken Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Tanrıkulu gibi DHKP-C'ye yakın isimler partide baş köşeye taşındı.