Muharrem İnce'den CHP'ye bir bomba daha: Atatürk'ün partisi değil

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce eski partisinin Atatürk çizgisinden kaydığını belirterek sert sözlerle eleştiride bulundu.
CHP'YE BOMBA: ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİL! ATATÜRK DİYEMEYENLER VAR
CHP'yi Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını belirten İnce "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var. Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor. Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun." dedi. İnce bu sözlerle CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na ve CHP yönetimine yüklendi.
SINIR ÖTESİ OPERASYONLARA DESTEK
İnce Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatıA destek vereceklerini belirterek "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
Mavi Vatan ve Yunanistan'la yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan İnce, "Hükümetin mavi vatan tezini destekliyoruz. Antalya'nın ve Akdeniz'in güvenliği mavi vatanı gerçekleştirmeye bağlıdır" dedi.
CHP'Yİ AĞIR SÖZLERLE ELEŞTİRİP İSTİFA ETMİŞTİ
CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu ve CHP'den istifa etti.