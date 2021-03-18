CHP'deki Atatürk düşmanlığı gün geçtikçe yeni bir boyut kazanıyor. Daha önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözleriyle açığa çıkan tartışma sonrası bu kez de CHP Genel Merkezi'nde yaşanan fotoğraf krizi partide isyana neden oldu.
İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;
CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Genel merkezden ilçe belediyelerine ya siyasi bir kavga yaşanıyor, ya bir yolsuzluk olayı patlıyor ya da bir taciz olayı ifşa oluyor.
Bunlara ayrılıp gidenleri, istifa edenleri, yeni parti kuranları da eklemek gerekiyor. İşin ilginç tarafı, klasik CHP'liler partiden uzaklaşırken, Saadet'ten veya AK Parti'den ayrılanların el üstünde tutulması.
O isimlerden biri de daha önce AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını yapan İbrahim Uslu... Uslu'nun CHP Genel Başkanı Danışmanı olduğu, genel merkezde de bir odası olduğu yazıldığında Uslu, hemen karşı çıkıp haberi yalanlamıştı:
"Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değilim. CHP Genel Merkezi'nde ofisim veya makam odam yok."
Ancak o konuşmanın son cümlesinde bir açık kapı bırakmıştı:
"CHP'ye seçmen profilleri ve oy verme davranışı ile ilgili veri analizi konusunda belirli bir süre ile kurumsal hizmet sunacağım."