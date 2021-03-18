CHP'deki Atatürk düşmanlığı gün geçtikçe yeni bir boyut kazanıyor. Daha önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözleriyle açığa çıkan tartışma sonrası bu kez de CHP Genel Merkezi'nde yaşanan fotoğraf krizi partide isyana neden oldu.





İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;



CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Genel merkezden ilçe belediyelerine ya siyasi bir kavga yaşanıyor, ya bir yolsuzluk olayı patlıyor ya da bir taciz olayı ifşa oluyor.