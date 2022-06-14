Ankara sel altında kaldı 4 kişi hayatını kaybetti! Mansur Yavaş ise sınıfta kaldı tepkiler yağmur gibi yağdı

Başta Ankara olmak üzere pek çok kentte şiddetli yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Ankara'da günlerdir devam eden sağanak yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan Ramazan Gök'ün bulunmasıyla can kaybı 4'e yükseldi. Yağışlar, Altındağ, Mamak, Çankaya ve Akyurt'ta etrafı yıktı geçti. 4 gün boyunca 250 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması, 5 istinat duvarı çökmesi, 166 mahsur kalma dahil 6 bin 670 olay meydana geldi.
BÖLGEDE İNCELEME
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okulların dün için tatil edildiğini bildirdi. Doğal afet nedeniyle Ankara'da incelemelerde bulunan hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağıştan ve selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi. Bu arada Ankara'yı sel alırken Eskişehir'de toplantıda olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler dinmedi. Sel baskınlarının özellikle temizlenmemiş rögarlar yüzünden olduğu iddia edildi.
BAKAN KURUM BÖLGEDE
Bakan Murat Kurum felaketi yaşayan vatandaşların yanına koştu. Hasar tespit çalışmalarını inceleyip zarar görenlere gerekli yardımların yapılacağını duyurdu.