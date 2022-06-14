Ankara sel altında kaldı 4 kişi hayatını kaybetti! Mansur Yavaş ise sınıfta kaldı tepkiler yağmur gibi yağdı





BÖLGEDE İNCELEME

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okulların dün için tatil edildiğini bildirdi. Doğal afet nedeniyle Ankara'da incelemelerde bulunan hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağıştan ve selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi. Bu arada Ankara'yı sel alırken Eskişehir'de toplantıda olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler dinmedi. Sel baskınlarının özellikle temizlenmemiş rögarlar yüzünden olduğu iddia edildi.